Kaufman & Broad : La valeur du jour à Paris - Kaufman & Broad fait mieux que résister à un marché immobilier difficile

L’action Kaufman & Broad gagne 5,02% à 29,30 euros grâce à une nouvelle performance solide au premier semestre. TP Icap Midcap souligne que le promoteur immobilier " préserve ses marges malgré le contexte et renforce encore plus sa position de cash net, à contre-courant des tendances attendues chez les concurrents ". " Sur l’ensemble du semestre, les taux de marge brute et de marge opérationnelle courante sont conformes aux attentes. Ils confirment le choix, effectué dès 2018, de privilégier la performance économique à la prise de parts de marché " a déclaré le PDG, Nordine Hachemi.



Au premier semestre, le résultat net part du groupe est ressorti à 21,1 millions d'euros par rapport à 38,5 millions d'euros sur la même période en 2023.

Dans le même temps, le résultat opérationnel courant a chuté de 49% à 34,5 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 7,6% contre 8% en 2023.



" Cette bonne performance s'explique principalement par la capacité du groupe à préserver ses niveaux de marge brute (21,6% sur le premier semestre stable par rapport à l'an passé hors impact Austerlitz) à contre-courant donc des tendances actuellement observées sur le reste du marché, un nouveau signe de la rigueur du groupe dans le lancement de ses programmes ces dernières années " explique TP Icap Midcap.



Le chiffre d'affaires a baissé de près de 47% à 452,5 millions d'euros, dont 389,6 millions d'euros pour le logement, contre 461 millions d'euros un an auparavant. Il a représenté 86,1 % du chiffre d'affaires du groupe.



Objectifs 2024 réitérés



Sur le plan commercial, les réservations de logements en valeur s'élèvent à 561,2 millions d'euros, en hausse de 11,5%. En volume, elles s'établissent à 2400 logements en 2024, progression de 7,2%. Le délai d'écoulement des programmes s'établit à 4,1 mois, en baisse de près de 3 mois par rapport à la même période en 2023 (7 mois). Le pôle tertiaire a enregistré des réservations nettes de 21,7 millions d'euros contre 24,5 millions d'euros au premier semestre 2023.



Kaufman et Broad a confirmé ses objectifs 2024. Le chiffre d'affaires du groupe devrait s'établir autour de 1,1 milliard d'euros, l'écart par rapport à 2023 s'expliquant par l'effet de base de l'opération Austerlitz. Le taux de résultat opérationnel courant devrait s'établir entre 7 % et 7,5 % et le groupe devrait rester en situation de trésorerie nette positive.



La trésorerie nette positive au 31 mai 2024 s'établit à 224,9 millions d'euros, à comparer à une trésorerie nette positive de 101,7 millions d'euros à fin mai 2023 et à 180,5 millions d'euros à fin novembre 2023.