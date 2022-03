Kaufman & Broad : Lancement des travaux du quartier Marignan et de la résidence Cosy Diem à Elbeuf-sur-Seine

Le 18 mars à Elbeuf-sur-Seine - Le projet de renouvellement urbain du quartier Marignan entre en phase opérationnelle avec le lancement des travaux d'aménagement de la ZAC par la SHEMA et Foncim et d'une résidence services seniors Cosy Diem développée par Kaufman & Broad.

En présence de Monsieur Djoudé MERABET, Maire d'Elbeuf sur Seine, des élus et partenaires du projet, la plantation du premier arbre du quartier symbolise une nouvelle étape clé dans la réalisation de ce projet de renouvellement urbain du Quartier Marignan. Portée par le groupement d'aménageurs Foncim / SHEMA pour la Ville d'Elbeuf-sur-Seine dans le cadre d'une concession d'aménagement, la première phase de travaux est la concrétisation d'un développement de plusieurs années.

Le projet de résidence services seniors porté par Kaufman & Broad est la première opération du quartier Marignan à démarrer sa construction et devrait voir le jour à l'été 2023.

Reconstruire la ville sur la ville

Cette opération de régénération urbaine vise à réinvestir un site au passé industriel et aujourd'hui délaissé, pour créer un nouveau quartier répondant aux grands enjeux urbains, sociaux et environnementaux de la ville de demain. Il s'agit de proposer une mixité sociale et fonctionnelle à dominante résidentielle en s'inscrivant dans le respect des objectifs du Plan Local de l'Habitat et de constituer une offre de commerces et services qui pourront prendre place dans les bâtiments réhabilités (Shed et ancienne chaufferie).

Le projet d'aménagement conçu par l'équipe de maîtrise d'œuvre Attica, Infra services et Atelier Lignes prévoit ainsi la requalification de l'entrée de ville à travers la création d'une continuité urbaine bâtie en front de seine et le développement d'espaces publics comme premier vecteur de l'identité du quartier, reliant ce dernier au voisinage par un maillage de voies hiérarchisées. Au cœur du quartier la circulation automobile sera apaisée par le biais de la création de zones de rencontre et de voies douces.

Les différents ilots urbains s'inscrivent dans un plan de composition soigné et permettent de constituer une nouvelle offre de logements performants dans une logique de mixité de typologie : accession libre, logements à prix maîtrisés, logements sociaux et résidence seniors, etc.

Affirmer des ambitions fortes sur le plan environnemental

Par nature, reconstruire la ville sur la ville, relève d'une démarche environnementale vertueuse visant à permettre le développement urbain sans consommer de foncier non-urbanisé. Le parti d'aménagement conforte cette démarche de préservation de l'environnement à travers des mesures ambitieuses :

- Réduire l'imperméabilisation des sols (optimisation de emprises minéralisées, utilisation du terre-pierre...) ;

- Traiter les sols pollués in-situ et limiter l'évacuation des terres et les déblais / remblais avec l'accompagnement de l'EPFN

- Favoriser les circulations douces par la multiplication des voies piétonnes et l'implantation de locaux vélos ouverts sur l'espace public ;

- Préserver et valoriser le patrimoine bâti existant (SHED, bâtiment brique), transformé en programmes de commerces, d'activités et de services :

- Optimiser l'implantation pour limiter les vis-à-vis et l'orientation du bâti afin de favoriser la réalisation de logements traversants et bénéficiant de plusieurs orientations.

Le quartier en chiffres

Réalisation de la phase 1 d'aménagement :

2,5 ha

320 logements, dont 105 logements en résidence services, 116 logements en accession libre, 49 logements à coût maitrisé et 50 logements sociaux dont 17 réservés au moins de 30 ans et 8 à des personnes vieillissantes ou en situation de handicap.

1 500 m² commerces

Durée des phases de chantier : 1ère phase livrée pour l'été 2022

Une résidence services seniors nouvelle génération Cosy Diem à Elbeuf

Kaufman & Broad lance les travaux de la future résidence services seniors, premier bâtiment du quartier Marignan à voir le jour en 2023. Exploitée par Cosy Diem, la résidence de 105 logements, du studio au 3 pièces, propose un concept d'habitat et de services innovants adapté aux nouvelles générations de seniors qui aspirent à prolonger leur indépendance dans un cadre de vie pensé pour « bien vieillir ». En effet, la conception même de la résidence et des logements, l'accompagnement personnalisé proposé aux résidents ainsi que la restauration élaborée sur place sont pensés pour répondre aux besoins spécifiques de cette nouvelle génération de seniors afin de prévenir la perte d'autonomie.

Conçue par l'agence d'architectes Artefact, la résidence Cosy Diem est idéalement située. Les bords de Seine offriront un cadre privilégié de promenade aux futurs résidents et la proximité immédiate du centre-ville d'Elbeuf leur permettra de pouvoir profiter des commerces et animations de la ville tout en favorisant le maintien du lien social.

La résidence d'Elbeuf sera la première résidence Cosy Diem développée en Normandie.

Le projet en un clin d'œil

Une résidence de 105 logements, du studio au 3 pièces.

54 emplacements de stationnement

Services proposés : cuisine professionnelle, salle à manger, bibliothèque/bar, salon de coiffure, salle d'activité physique et espaces pour le personnel

Dates clés du projet :

Démarrage des travaux : décembre 2021

Livraison prévisionnelle : été 2023

Maîtrise d'ouvrage : Kaufman & Broad

Acquéreurs : Aplus Finance

Exploitant : Cosy Diem

Architecte : ARTEFACT