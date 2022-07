Kaufman & Broad SA: BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE DE LA SOCIETE KAUFMAN & BROAD SA

Kaufman & Broad SA

Communiqué de presse Paris, le 7 juillet 2022 Bilan semestriel

du contrat de liquidite

de la societe kaufman & broad SA Au titre du contrat de liquidité confié par la société Kaufman & Broad SA à la banque Rothschild Martin Maurel, les moyens qui figuraient au compte de liquidité, au 30 juin 2022, sont les suivants : Titres : 20 265

Cash : 894 100,00 € Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 2 125 Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 833 Volume échangé sur le semestre à l’achat : 135 528 – 4 117 328,08 € Volume échangé sur le semestre à la vente : 119 263 – 3 640 274,69 € Il est rappelé, qu’au 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : Titres : 4 000

Cash : 1 371 153,00 € Ce communiqué est disponible sur le site www.kaufmanbroad.fr Contacts Kaufman & Broad : Directeur Général Finances Bruno Coche 01 41 43 44 73 Infos-invest@ketb.com Relations Presse Primatice : Thomas DE CLIMENS : thomasdeclimens@primatice.com / 06 78 12 97 95 Armand RIGAUDY : armandrigaudy@primatice.com / 07 88 96 41 84 Kaufman & Broad : Emmeline Cacitti 06 72 42 66 24 / ecacitti@ketb.com A propos de Kaufman & Broad - Depuis plus de 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l’un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque. Le présent communiqué est établi en application des articles 212-4, 5° et 212-5, 6° du Règlement général de l’AMF et de l’article 19 de l’Instruction AMF DOC-2016-14. Fichier PDF dépôt réglementaire



