Kaufman & Broad SA: MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 5 MAI 2022

Communiqué de presse Paris, le 14 avril 2022 MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE ORDINAIRE et EXTRAORDINAIRE du 5 mai 2022 Les actionnaires de la société KAUFMAN & BROAD SA sont invités à participer à l'Assemblée Générale mixte ordinaire et extraordinaire de la société qui se tiendra le : 5 mai 2022 à 9 h00 Au siège de la société 127, avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine L'avis préalable comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 28 mars 2022 et l'avis de convocation a été publié au BALO le 18 avril 2022 et dans le journal d'annonces légales les Petites Affiches le 19 avril 2022. Les modalités de participation et de vote à cette assemblée figurent dans ces deux avis. Les documents et renseignements préparatoires relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires et peuvent être consultés sur le site Internet de la Société à l'adresse www.kaufmanbroad.fr dans la rubrique « Assemblée Générale », selon les dispositions légales et réglementaires applicables Ce communiqué est disponible sur le site www.kaufmanbroad.fr Contacts Directeur Général Finances Bruno Coche 01 41 43 44 73 Infos-invest@ketb.com Relations Presse DGM Conseil Thomas Roborel de Climens - +33 6 14 50 15 84 thomasdeclimens@dgm-conseil.fr Kaufman & Broad : Emmeline Cacitti 06 72 42 66 24 / ecacitti@ketb.com À propos de Kaufman & Broad - Depuis plus de 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l'un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque. Le Document d'Enregistrement Universel de Kaufman & Broad a été déposé le 31 mars 2022 auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») sous le numéro D.22023. Il est disponible sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr). Il contient une description détaillée de l'activité, des résultats et des perspectives de Kaufman & Broad ainsi que des facteurs de risques associés. Kaufman & Broad attire notamment l'attention sur les facteurs de risques décrits au chapitre 4 du Document d'Enregistrement Universel . La concrétisation d'un ou plusieurs de ces risques peut avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives du groupe Kaufman & Broad, ainsi que sur le prix de marché des actions Kaufman & Broad. Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de vente ou une offre de souscription ou comme destiné à solliciter un ordre d'achat ou de souscription dans un quelconque pays. Fichier PDF dépôt réglementaire



