Kaufman & Broad SA

Kaufman & Broad SA: RESULTAT DES VOTES A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 4 MAI 2023



10-Mai-2023 / 17:20 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Communiqué de presse Communiqué de presse Paris, le 10 mai 2023 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 4 MAI 2023 Nombre d’actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée : 310 Nombre d’actions des actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée : 16 859 834 Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée : 24 204 278 QUORUM général atteint Résolutions Résultat Voix exprimées Exclusions Pour Contre Abstention (en nombre et en proportion (en nombre et en proportion (en nombre et en proportion (en nombre et en proportion (en nombre et en proportion des voix des voix des voix des voix des voix exprimées) exprimées) exprimées) exprimées) exprimées) DÉCISIONS ORDINAIRES 1. Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 novembre 2022 Adoptée 24 204 278 1 296 24 197 556 2 940 3 782 79,86% 0,000% 99,988% 0,012% 0,016% 2. Affectation du résultat de l’exercice clos le 30 novembre 2022 Adoptée 24 204 278 1 296 24 102 094 101 325 859 79,86% 0,000% 99,581% 0,419% 0,004% 3. Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 novembre 2022 Adoptée 24 204 278 1 296 24 197 556 2 940 3 782 79,86% 0,000% 99,988% 0,012% 0,016% 4. Examen et approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce Adoptée 24 204 278 1 296 24 192 909 10 508 861 79,86% 0,000% 99,957% 0,043% 0,004% 5. Approbation de la politique de rémunération du Président - Directeur Général Adoptée 24 204 278 1 296 22 487 047 1 514 977 202 254 79,86% 0,000% 93,688% 6,312% 0,836% 6. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs Adoptée 24 204 278 1 296 24 056 581 139 958 7 739 79,86% 0,000% 99,422% 0,578% 0,032% 7. Approbation de la modification de la politique de rémunération 2022 du Président-Directeur Général approuvée par l’assemblée générale des actionnaires du 5 mai 2022 et autorisation du versement du bonus exceptionnel au titre de l’exercice clos le 30 novembre 2022 Adoptée 24 204 278 1 296 22 717 706 1 296 460 190 112 79,86% 0,000% 94,601% 5,399% 0,785% 8. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 30 novembre 2022 ou attribués au titre du même exercice au Président - Directeur Général Adoptée 24 204 278 1 296 22 317 689 1 617 022 269 567 79,86% 0,000% 93,244% 6,756% 1,114% 9. Approbation des informations mentionnées à l’article L.22-10-9 -I du Code de commerce Adoptée 24 204 278 1 296 23 557 519 565 392 81 367 79,86% 0,000% 97,656% 2,344% 0,336% 10. Ratification du transfert du siège social Adoptée 24 204 278 1 296 24 202 816 603 859 79,86% 0,000% 99,998% 0,002% 0,004% 11. Autorisation à consentir au conseil d'administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet de procéder à l'achat par la société de ses propres actions Adoptée 24 204 278 1 296 24 127 162 58 664 18 452 79,86% 0,000% 99,757% 0,243% 0,076% 24. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités Adoptée 24 204 278 1 296 24 202 883 540 855 79,86% 0,000% 99,998% 0,002% 0,004%

DÉCISIONS EXTRAORDINAIRES 12. Autorisation à consentir au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet de procéder à l'annulation d'actions détenues par la Société par suite de rachat de ses propres titres. Adoptée 24 204 278 1 296 24 147 827 55 592 859 79,86% 0,000% 99,770% 0,230% 0,004% 13. Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de réserves ou de primes. Adoptée 24 204 278 1 296 24 201 692 1 727 859 79,86% 0,000% 99,993% 0,007% 0,004% 14. Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Adoptée 24 204 278 1 296 24 057 699 145 720 859 79,86% 0,000% 99,398% 0,602% 0,004% 15. Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d’offres au public autres que celles visées à l’article L.411-2 du Code monétaire et financier. Adoptée 24 204 278 1 296 23 938 089 265 354 835 79,86% 0,000% 98,904% 1,096% 0,003% 16. Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’émettre des actions ordinaires, et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d’offres au public visées au 1 de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier. Adoptée 24 204 278 1 296 23 733 376 470 067 835 79,86% 0,000% 98,058% 1,942% 0,003% 17. Autorisation à consentir au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, en cas d’émission d’actions ordinaires, et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, de fixer le prix d’émission selon des modalités fixées par l’assemblée générale dans la limite de 10 % du capital social. Adoptée 24 204 278 1 296 23 758 018 445 425 835 79,86% 0,000% 98,160% 1,840% 0,003% 18. Autorisation à consentir au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec maintien ou avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Adoptée 24 204 278 1 296 23 563 294 640 149 835 79,86% 0,000% 97,355% 2,645% 0,003% 19. Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’émettre des actions ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance en rémunération d’apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10 % du capital social. Adoptée 24 204 278 1 296 24 115 727 87 714 837 79,86% 0,000% 99,638% 0,362% 0,003% 20. Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’émettre des actions et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou à l’attribution de titres de créances en rémunération de titres apportés à toute offre publique d’échange initiée par la Société. Adoptée 24 204 278 1 296 24 177 625 25 818 835 79,86% 0,000% 99,893% 0,107% 0,003% 21. Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des adhérents de Plan(s) d'Épargne d'Entreprise du groupe pour un montant de 3% du capital. Adoptée 24 204 278 1 296 24 147 251 56 192 835 79,86% 0,000% 99,768% 0,232% 0,003% 22. Autorisation à consentir au conseil d'administration, pour une durée de trente-huit mois, à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions à émettre ou existantes au profit des salariés et/ou de dirigeants mandataires sociaux de la Société et des entités liées. Adoptée 24 204 278 1 296 23 060 656 1 063 330 80 292 79,86% 0,000% 95,592% 4,408% 0,332% 23. Fixation des plafonds généraux des délégations de compétence à un montant nominal de (i) 2 220 000 € pour l’ensemble des augmentations de capital par voie d’émission d’actions ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, (ii) 543 000 € pour les augmentations de capital par voie d’émission d’actions ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription et (iii) 500 000 000 €, pour les émissions de titres de créances donnant droit à l'attribution d'un titre de capital ou de créance ; fixation de plafonds particuliers pour les augmentations de capital susceptibles de résulter de l’attribution d’actions gratuites Adoptée 24 204 278 1 296 24 154 226 49 215 837 79,86% 0,000% 99,797% 0,203% 0,003% Ce communiqué est disponible sur le site www.kaufmanbroad.fr Contacts Directeur Général Finances Bruno Coche - 01 41 43 44 73 / infos-invest@ketb.com Relations presse PRIMATICE : Thomas de Climens - 06 78 12 97 95 / thomasdeclimens@primatice.fr Kaufman & Broad : Emmeline CACITTI - 06 72 42 66 24 / ecacitti@ketb.com À propos de KAUFMAN & BROAD Depuis plus de 50 ans, KAUFMAN & BROAD conçoit, développe, fait construire et commercialise des appartements, des maisons individuelles, des résidences gérées, des commerces, des locaux d’activités et des immeubles de bureaux. Aménageur et véritable ensemblier urbain aux côtés des collectivités territoriales pour concevoir de nouveaux quartiers et grands projets urbains, KAUFMAN & BROAD est l’un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque. Ensemble, créons une ville plus vertueuse. Pour plus d’informations : www.kaufmanbroad.fr Le Document d’Enregistrement Universel de Kaufman & Broad a été déposé le 31 mars 2023 auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») sous le numéro D.23-0210. Il est disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr). Il contient une description détaillée de l’activité, des résultats et des perspectives de Kaufman & Broad ainsi que des facteurs de risques associés. Kaufman & Broad attire notamment l’attention sur les facteurs de risques décrits au chapitre 4 du Document d’Enregistrement Universel . La concrétisation d’un ou plusieurs de ces risques peut avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives du groupe Kaufman & Broad, ainsi que sur le prix de marché des actions Kaufman & Broad. Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de vente ou une offre de souscription ou comme destiné à solliciter un ordre d’achat ou de souscription dans un quelconque pays Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : KBSA_CP_résultat_de_vote_AGM_04 mai 2023_FR Vdef