Kaufman & Broad SA

Kaufman & Broad SA: Résultat des votes AG 2021 et Renouvellement mandant



06-Mai-2021 / 14:45 CET/CEST

Communiqué de presse ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE PARIS, le 6 mai 2021 - L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de Kaufman & Broad SA, qui s'est tenue ce jour sous la présidence de Monsieur Nordine Hachemi, a adopté l'ensemble des résolutions proposées (à l'exception de la 27ème résolution) et notamment la neuvième résolution relative au renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Nordine Hachemi pour une durée de trois années. Le Conseil d'administration qui s'est tenu à l'issue de l'Assemblée Générale a renouvelé le mandat de Monsieur Nordine Hachemi, en qualité de Président du Conseil d'administration exerçant la direction générale de la société pour la durée de son mandat d'administrateur. L'enregistrement de l'assemblée générale est disponible sur le site internet de la société via le lien suivant : https://www.youtube.com/embed/DhMP6aOQntQ Ce communiqué est disponible sur le site : www.kaufmanbroad.fr Contacts Directeur Général Finances Bruno Coche 01 41 43 44 73 Infos-invest@ketb.com Relations Presse DGM Conseil Thomas Roborel de Climens - +33 6 14 50 15 84 thomasdeclimens@dgm-conseil.fr Kaufman & Broad : Emmeline Cacitti 06 72 42 66 24 / ecacitti@ketb.com A propos de Kaufman & Broad - Depuis plus de 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l'un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque. Le Document d'Enregistrement Universel de Kaufman & Broad a été déposé le 31 mars 2021 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF ») sous le numéro D. 21-0239. Il est disponible sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr). Il contient une description détaillée de l'activité, des résultats et des perspectives de Kaufman & Broad ainsi que des facteurs de risques associés. Kaufman & Broad attire notamment l'attention sur les facteurs de risques décrits au chapitre 4 du Document d'Enregistrement Universel. La concrétisation d'un ou plusieurs de ces risques peut avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives du groupe Kaufman & Broad, ainsi que sur le prix de marché des actions Kaufman & Broad. Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de vente ou une offre de souscription ou comme destiné à solliciter un ordre d'achat ou de souscription dans un quelconque pays. Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : Résultat des votes AG 2021 et Renouvellement mandant