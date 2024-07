Kaufman & Broad : confirme ses guidances annuelles

Kaufman & Broad SA annonce ses résultats pour le 1ersemestre de l'exercice 2024 (soit la période du 1erdécembre 2023 au 31 mai 2024), avec un chiffre d'affaires global de 452,5millions d'euros (HT), à comparer à 848,8millions d'euros à la même période en 2023.



La marge brute ressort à 97,5 ME, avec un EBIT de 34,5 ME et un résultat net part du groupe de 21,1 ME.



Kaufman & Broad indique que sa structure financière reste 'extrêmement solide'. A fin mai 2024, après remboursement des 50 millions d'euro PP et le paiement de 46,8 millions de dividendes, la trésorerie nette s'établit à 224,9 millions d'euros. La capacité financière s'élève à 578,9 millions d'euros.



Kaufman & Broad confirme ses guidances pour l'ensemble de l'exercice 2024. Le chiffre d'affaires du groupe devrait s'établir autour de 1,1 milliard d'euros, l'écart par rapport à 2023 s'expliquant par l'effet de base de l'opération Austerlitz. Le taux de résultat opérationnel courant devrait s'établir entre 7 % et 7,5 %.



