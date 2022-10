Kaufman & Broad : émission d'actions réservées aux salariés

Kaufman & Broad fait part de l'augmentation de son capital résultante des souscriptions à son offre 'KB Actions 2022', offre réservée aux salariés du groupe adhérents au plan d'épargne et annoncée en juin dernier.



Le groupe immobilier précise que le taux d'adhésion des collaborateurs éligibles a atteint 53% et qu'un nombre total de 299.999 actions ont ainsi été souscrites pour un montant total de plus de 5,77 millions d'euros.



Les actions nouvelles émises sont entièrement assimilables aux actions existantes. L'opération porte la part de capital détenue par les collaborateurs à travers les différents mécanismes d'actionnariat à près de 16,5%.



