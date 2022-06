Kaufman & Broad : inaugure la première tranche du projet Iconic au Cap d'Agde

Situé à l'entrée du Cap d'Agde, entre les quartiers résidentiels et la marina, le projet Iconic, composé de 4 bâtiments circulaires s'articulant autour d'un cœur végétal et de vastes espaces paysagers valorisant la faune et la flore locales, offre une nouvelle dynamique à la ville avec à terme 230 appartements, 3 000 m2de commerces et services, une résidence senior de 95 logements et une résidence tourisme de 105 appartements.

« Cette résidence est une réalisation majeure qui contribue, avec la création de nouveaux espaces et équipements publics, à structurer le Cœur de Station du Cap d'Agde. C'est l'œuvre d'un architecte de grand renom, Jean-Michel Wilmotte, qui a un rayonnement international. C'est là aussi une volonté de la Municipalité que de recourir aux plus grands talents pour moderniser et embellir notre station. » Gilles D'Ettore, Maire d'Agde

Iconic, des logements d'exception et une nouvelle destination shopping

La première tranche du projet Iconicse compose de 174 appartements, du 2 au 4 pièces, prolongés d'un balcon ou d'une terrasse. Tous ont trouvé preneurs.

« Dès le lancement commercial, le projet a trouvé écho auprès des acquéreurs ayant un projet de vie à l'année au Cap d'Agde. La situation privilégiée au cœur de la station du Cap d'Agde, la position exceptionnelle proche de la mer, la signature architecturale internationale, les prestations de standing, la conception soignée,… ont fait de ce projet le nouveau lieu où vivre et investir. Il y a autant d'acquéreurs en résidence principale qu'en résidence secondaire ou pour un investissement familial, c'est équilibré entre ces trois profils. Nous avons également des acquéreurs Pinel avec pour projet d'y vivre plus tard » précise Julien Eybalin, Directeur d'Agence Languedoc-Roussillon

À ces critères s'ajoute la dynamique du futur quartier avec l'esplanade Racine et la nouvelle artère principale, La Rambla, vaste allée piétonne, jalonnée prochainement par les plus belles enseignes de shopping comme Mango, Monoprix Déco, Overwatt, Etienne Coffee & Shop…

« Le Cap d'Agde, cette station balnéaire emblématique avait besoin de renouveau, de ce coup de « lifting » qui va sans aucun doute redynamiser le cœur de station et permettre à l'ensemble des commerces de travailler toute l'année. Je suis heureux et honoré de participer à ce nouvel élan pour le Cap d'Agde » confie Philippe Sempéré, gérant de la SCI Cap Saint Clair.

Iconic, une résidence de tourisme

Iconicc'est aussi une résidence de tourisme de 105 appartements, du studio au 4 pièces. La résidence est gérée par le groupe Nemea, acteur majeur dans la gestion de résidences services. Pour le bien-être des vacanciers la résidence offre des espaces à vivre spacieux et fonctionnels et intègre des espaces de loisirs : une piscine extérieure au dernier étage avec une vue panoramique, une piscine intérieure chauffée, un SPA, une salle de sport…

Iconic, une architecture contemporaine et méditerranéenne

Avec Iconic, le Cap d'Agde écrit une nouvelle page de son histoire. « Son architecture contemporaine et méditerranéenne ancre la ville dans le IIIèmemillénaire » assure Jean-Michel Wilmotte, architecte du projet. Maritime, solaire, le projet se base sur une figure circulaire en gradins qui met en scène des courbes généreuses inspirées de la marina et évite les vis -à-vis. Les bâtiments avant-gardistes, dont les façades sont rythmées par de belles terrasses filantes avec des vues incroyables, offrent des appartements de standing. « Avec ce projet notre ambition a été de mettre l'architecture au service du bien-être » confie Jean-Michel Wilmotte.

Au-delà de l'œuvre architecturale, ce nouveau quartier se distingue par la création d'un patrimoine paysager ambitieux et respectueux avec des essences méditerranéennes et des arbres typiques de la région comme les mélias et les micocouliers.

Au centre du projet, se trouve un coeur d'îlot végétal, véritable lieu de vie, de rencontres et de contemplation pour les résidents. Ici, l'eau, l'ombre et la végétation constituent un environnement paisible et confortable, agrémenté de haies qui créent une bulle de nature.

Iconic, un projet vertueux sur le plan énergétique

Ce projet n'est pas seulement iconique par son architecture, il se distingue également par son système de géothermie marine.

« Les bâtiments étant proches de la mer nous avons regardé s'il était possible d'utiliser cette énergie. Le projet Iconica donc recours à la géothermie marine pour chauffer et refroidir les logements, en partenariat avec Engie Cofely. Il s'agit tout simplement d'utiliser l'eau de mer, en circuit fermé pour créer un réseau de chaleur qui, à terme, devrait alimenter tout le quartier. Ce système innovant et écologique a vocation à être dupliqué dans d'autres villes du littoral partout dans le monde » précise Julien Eybalin.

« Nous sommes fiers de ce projet qui métamorphose l'entrée du Cap d'Agde, transformant un parking en un quartier à la luxuriante végétation ; pour ce projet exceptionnel, nous avons fait appel à Jean-Michel Wilmotte, connu pour son écriture avant-gardiste et raffinée. Aujourd'hui, nous inaugurons la première tranche, composée de deux bâtiments. La deuxième tranche verra le jour en 2023, avec une résidence senior de plus de 90 logements et une cinquantaine de nouveaux logements. Avec Iconic, nous souhaitons montrer notre savoir-faire d'ensemblier urbain, créateurs de nouveaux lieux d'habitation et de vie »note Jacques Rubio, Directeur Général Régions Kaufman & Broad.