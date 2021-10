Kaufman & Broad : inaugure la résidence étudiants "Odalys Campus Jean Moulin" à Angers

Une réponse à la pénurie de logements étudiants

Avec 2 universités, 4 campus universitaires et de nombreux instituts d'enseignement supérieur, Angers attire environ 43 000 étudiants chaque année. Des étudiants qui apprécient la qualité de vie et l'excellence des enseignements mais qui ont des difficultés à trouver un logement abordable et confortable.

« Implanté depuis 2015 sur le territoire, Kaufman & Broad est fier d'accompagner la ville d'Angers, dans ses projets et dans les défis à relever comme celui du logement étudiant. Dès 2018, nous avons échangé avec le service urbanisme de la mairie, l'agence Anjou Loire Territoire et l'architecte Bruno Huet, sur le projet que nous pourrions développer sur ce site. Au vu de sa situation géographique, au cœur d'un quartier étudiants et de la sous-dotationde la ville en logements étudiants, l'idée s'est imposée de proposer au maire d'Angers en partenariat avec le CHU d'Angers et Odalys Campus, ce projet de résidence que nous sommes fiers et heureux d'inaugurer aujourd'hui. » - Yannick Le Bihan, Directeur Région Pays de la Loire / Val de Loire / Bretagne de Kaufman & Broad.

Des logements de qualité équipés et meublés

La Résidence Odalys Campus Jean Moulin compte 172 appartements de 15 à 30 m². La résidence est idéalement située au cœur d'un quartier étudiant, à seulement 7 minutes à pied du Campus Santé (5 000 étudiants) et de l'école d'ingénieurs ESEO (1 000 étudiants), à proximité de nombreux commerces et transports en commun. Chaque logement est agencé autour de 3 espaces : l'espace nuit et sa salle de bain, l'espace repas avec un coin cuisine tout équipé et l'espace travail avec un bureau et une connexion internet haut débit. Les étudiants peuvent également profiter de près de 200 m² d'espaces communs comprenant notamment une salle de fitness, une salle de détente, un espace collectif de travail et de nombreux services utiles à la vie étudiantes tels qu'une laverie ou une connexion internet. Tous les appartements ont trouvé preneurs très rapidement.

« Cette nouvelle résidence étudiants s'inscrit dans la continuité de la stratégie de développement des résidences gérées du groupe. Nous pensons que ces projets sont des composantes importantes du parcours résidentiel que peut proposer une métropole comme Angers. Elle permet l'apport de nouvelles populations ainsi que le brassage des générations, contribuant à leur attractivité et leur dynamisme économique. » - Jacques Rubio, Directeur Général Régions de Kaufman & Broad.