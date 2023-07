Kaufman & Broad SA figure parmi les 1ers constructeurs français de logements. Le CA par type d'actifs se répartit comme suit : - logements (87,7%) : appartements (93,4% du CA ; 5 739 unités livrées en 2021/22 ; marques Kaufman & Broad et Résidences Bernard Teillaud) et maisons individuelles en village (6,6% ; 263 unités livrées) ; - immobilier d'entreprise (11,4%) : notamment bureaux et locaux d'activités ; - résidences d'étudiants (0,5%). Le solde du CA (0,4%) concerne la vente de terrains et la perception d'honoraires.

Secteur Construction de logements