Kaufman & Broad : BNP Paribas REIM acquiert en VEFA un immeuble de bureaux à Bordeaux auprès de Kaufman & Broad

L'immeuble est situé rue d'Armagnac à Bordeaux dans la ZAC Euratlantique, un quartier qui connait un fort développement depuis plusieurs années puisqu'il s'inscrit dans le projet de modernisation « Bordeaux 2030 » visant à renforcer l'attractivité de la ville notamment grâce à la création d'un centre d'affaire au rayonnement international qui devrait accueillir, à terme, plus de 450.000 m² de bureaux mais aussi de nombreux logements et commerces à horizon 2030.

L'immeuble de bureaux, classé ERP 5ème catégorie, développera 5.500 m² de surfaces locatives. Il bénéficie d'un label environnemental, BREEAM Very Good et de la performance énergétique RT 2012 -30%.

L'immeuble de bureaux s'inscrit dans l'ensemble immobilier SILVA réalisé par Kaufman & Broad, qui développe plus de 20 000 m² et comprend également la Tour SILVA en construction bois, composée de 125 appartements, un second immeuble accueillant 73 appartements, et des commerces en rez-de-chaussée. Les logements seront labellisés NF HABITAT HQE 9* et E+C-.

Avec le tramway C au pied de l'immeuble et la Gare TGV Saint-Jean située à 600 mètres, cette réalisation bénéficie d'une localisation prime au sein de la ZAC Bordeaux Euratlantique.

Carlos Camurça, Directeur des Investissements de BNP Paribas REIM France, commente :

« Nous sommes ravis de cette acquisition qui va permettre d'ajouter au portefeuille de France Investipierre un nouvel actif tertiaire situé dans un quartier en plein développement. Il s'inscrit parfaitement dans la stratégie du fonds qui privilégie les investissements dans les immeubles récents et situés dans les métropoles les plus dynamiques. »



Pour Charles-Henri BILLOT, Directeur Général Adjoint Immobilier d'Entreprises de Kaufman & Broad : « Cet immeuble est conçu comme un véritable lieu de vie alliant confort, santé et bien-être de ses futurs occupants. Il offre une expérience humaine à travers son environnement, ses espaces de bureaux performants, optimisés et flexibles pour s'adapter aux mutations des organisations de travail. Notre vision sur la conception des immeubles tertiaires s'inscrit pleinement dans les attentes des utilisateurs en cette période post covid. Nous sommes ainsi heureux de participer au développement d'Euratlantique à Bordeaux, et de signer avec BNP Paribas REIM la réalisation de cette opération tertiaire d'une grande qualité architecturale et environnementale. »

Les parties ont été conseillées par BNPP RETF.

L'acquéreur était conseillé par l'Etude Wargny-Katz et le bureau d'études AMEXIA, le vendeur était conseillé par Maitre Carole Groscaux de l'Etude Monassier et associés accompagné de DS Avocat.