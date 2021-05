Kaufman & Broad : pose la première pierre du programme "Cœur Capucins" à Angers

UN CADRE DE VIE PRIVILÉGIÉ

L'opération « Cœur Capucins » profite d'un positionnement géographique des plus attractifs dans le quartier des Hauts de Saint-Aubin actuellement en plein essor et qui bénéficie déjà de nombreux équipements tels que l'espace aquatique AquaVita, la cité éducative Nelson Mandela et le parc végétal Terra Botanica. Située place de la Fraternité, la résidence dispose d'une localisation idéale à proximité des commerces, de la place du marché, des maisons de santé et de quartier mais aussi de la bibliothèque, des établissements scolaires, de la station du Tramway A « Les Hauts de Saint-Aubin » et de la mairie de quartier au pied de la résidence.

DES PRESTATIONS DE QUALITÉ

Ce programme se compose de 81 logements, du 2 au 4 pièces. Elle accueille en rez-de-chaussée un relais mairie et une brasserie. Dans cette résidence à l'écriture architecturale contemporaine, Kaufman & Broad propose des appartements aux prestations d'une grande qualité : cuisine ouverte sur un vaste salon- salle à manger, WC séparés, placard intégré selon les plans et deux salles de bains pour les 4 pièces. Pour profiter pleinement de cet environnement privilégié, la majeure partie des logements se prolonge d'un balcon ou d'une terrasse.

UN ACTEUR INCONTOURNABLE DE LA VILLE D'ANGERS

Implanté depuis 2015 dans la ville, Kaufman & Broad y a déjà construit plus de 350 logements. Deux autres opérations ont été réalisées dans ce quartier : la résidence Sun Garden livrée l'été dernier (77 logements) et une résidence étudiants (en partenariat avec le CHU d'Angers et Odalys) qui sera livrée l'été prochain et inaugurée à la rentrée. Le Groupe développe également une autre opération sur la ZAC Plateau de la Mayenne.

Depuis toujours Kaufman & Broad est en effet convaincu par l'attractivité de ville telles qu'Angers, dotées d'un art de vivre et d'équipements qui répondent aux aspirations actuelles des français, et qui disposent d'un fort développement.

« La ville d'Angers et sa métropole offrent de belles opportunités pour les acquéreurs. Kaufman et Broad a toujours été convaincus du potentiel de la ville. Le programme « Cœur Capucins » confirme une nouvelle fois notre engagement envers la municipalité et ses habitants. Située à seulement 1h30 de Paris, 30 min de Nantes en train, Angers est une des villes françaises les plus dynamiques, agréables et attractives, dont les besoins d'urbanisation et de logements sont grandissants. Le Groupe se positionne comme un partenaire de la ville d'Angers, que nous sommes prêts à accompagner dans ses projets. » explique Yannick Le Bihan, Directeur Région Pays de la Loire/Val de Loire/Bretagne de Kaufman & Broad.

Chiffres clés :

81 logements du 2 au 4 pièces

82 places de stationnement

18 arbres plantés

1 relais mairie de 604,90 m²

1 brasserie de 266,86 m²

Dates clés :