Kaufman & Broad : stabilité du résultat net à neuf mois

Kaufman & Broad publie un résultat net part du groupe de 31,9 millions d'euros pour les neuf premiers mois de son exercice, à comparer à 31,7 millions un an auparavant, ainsi qu'une marge opérationnelle courante (MOP) à 7,2%, contre 7,4% en 2021.



Le chiffre d'affaires global du groupe immobilier s'est tassé de 0,4% à 885,8 millions d'euros (HT), dont un CA logement représentant 86,2% du total. Au 31 août, le backlog logement représentait 24,6 mois d'activité contre 23,9 mois d'activité un an auparavant.



'Sur l'ensemble de l'exercice 2022, le CA devrait progresser d'environ 2%. Le taux de résultat opérationnel courant (MOP) ou d'EBIT devrait être supérieur à 7% et le résultat net part du groupe devrait progresser d'environ 10%', estime le PDG Nordine Hachemi.



