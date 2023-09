Kavango Resources plc est une société d'exploration minière qui vise à découvrir des gisements de minéraux au Botswana. Les secteurs d'activité de la société comprennent l'exploration et le siège social. Le secteur de l'exploration comprend toutes les licences du Botswana dans lesquelles la société et ses filiales ont un intérêt économique, y compris celles détenues dans la JV Kanye. Ses projets comprennent le projet de la ceinture de cuivre du Kalahari, le projet de la zone de suture du Kalahari et le projet du camp de Ditau. La ceinture de cuivre du Kalahari (KCB) est une ceinture de cuivre qui s'étend sur environ 1 000 kilomètres du nord-est du Botswana à l'est de la Namibie. La société détient des intérêts dans une douzaine de licences, totalisant plus de 5 000 kilomètres carrés dans la KCB. Le projet Kalahari Suture Zone couvre une grande partie d'une anomalie magnétique dans le sud-ouest du Botswana, connue sous le nom de Kalahari Suture Zone (KSZ). La société possède une quinzaine de licences couvrant environ 8 323 kilomètres carrés, soit une grande partie de l'anomalie KSZ. Le projet Ditau Camp couvre environ 759,30 kilomètres carrés dans le sud du Botswana.

Secteur Exploitations minières et métallurgie