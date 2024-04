(Alliance News) - Kavango Resources PLC a annoncé vendredi qu'elle lançait un appel d'offres pour la première phase de forage sur la ceinture de cuivre du Kalahari dans le cadre de son projet Karakubis au Botswana.

La société d'exploration centrée sur le Botswana et le Zimbabwe a déclaré que la première phase du forage prévu de 500 mètres visera le potentiel de l'anticlinal de Kara, moins profond, en tant que système minéralisateur de cuivre.

En outre, Kavango a déclaré que le forage suivra les cibles précédemment identifiées par une combinaison de levés électromagnétiques et de polarisation induite aéroportés historiques, ainsi que par l'interprétation géologique des permis récemment acquis qui n'ont jamais fait l'objet d'essais de forage.

Le forage devrait durer quatre mois, a ajouté Kavango.

Le directeur général, Ben Turney, a déclaré : "Nous avançons rapidement vers le forage dans la ceinture de cuivre du Kalahari. Il s'agit du programme d'exploration le plus rigoureux et le plus prometteur que Kavango ait mené au Botswana. Nous avons une grande confiance dans les zones cibles que nous avons identifiées et dans notre interprétation de la géologie structurale.

Nous sommes en train de finaliser des cibles de forage spécifiques et avons lancé un appel d'offres pour le contrat de forage, en prévision du début du forage dès que nous aurons décidé de l'emplacement des colliers.

Comme au Zimbabwe, notre équipe au Botswana a bien réagi aux améliorations que nous avons apportées à la société et réalise de bonnes performances sur le terrain. Nous sommes impatients de fournir une mise à jour plus détaillée sur les cibles de forage dans un avenir proche".

Les actions de Kavango étaient en baisse de 4,8 % à 1,00 pence chacune à Londres vendredi matin.

