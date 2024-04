Kavango Resources plc est une société d'exploration des métaux. La société possède des intérêts dans une douzaine de licences de prospection, totalisant plus de 5 000 kilomètres carrés dans la ceinture de cuivre du Kalahari (KCB), où elle cible des minéralisations de cuivre et d'argent. Son projet Kalahari Suture Zone couvre une grande partie de l'anomalie magnétique KSZ dans le sud-ouest du Botswana. Elle détient des intérêts dans quatre licences du projet Ditau. Le projet Ditau couvre environ 2 652,9 kilomètres carrés dans le sud-ouest du Botswana. La société a une option pour acquérir un projet d'exploration aurifère en production dans le Matabeleland, dans le sud du Zimbabwe. Le projet Nara comprend environ 45 concessions aurifères contiguës, situées dans la région de Matabeleland South, près de la ville zimbabwéenne de Bulawayo. Les permis se trouvent dans un ensemble de méta-sédiments et sont recoupés par une zone de cisaillement régionale. La société a également l'option d'acquérir les projets Hillside et Leopard. Le projet Hillside est situé à moins de 30 kilomètres de Nara, sur la ceinture de roches vertes.

Secteur Exploitations minières et métallurgie