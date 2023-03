Kavango Resources se concentre sur les conducteurs B à Kalahari

Kavango Resources PLC - société d'exploration minière axée sur le Botswana - Fournit une mise à jour opérationnelle pour son projet Kalahari Suture Zone North.

La société donne la priorité au groupe de trois conducteurs B identifiés sur le projet pour des essais de forage. Le conducteur B1 a été récemment remodelé et se situe "bien dans la fourchette acceptée par les géophysiciens spécialisés dans le nickel-cuivre pour les sulfures massifs porteurs de pyrrhotite", indique Kavango. Les conducteurs B3 et B4 ont été modélisés et sont également dans la gamme des sulfures massifs possibles.

Le directeur exécutif Jeremy Brett déclare : " La réussite de ces forages pourrait confirmer la présence non seulement de sulfures massifs, mais aussi du modèle de gisement proposé par Kavango et nos conseillers principaux. Cela ouvrirait le reste du projet KSZ à une exploration intense utilisant davantage l'électromagnétisme dans le domaine temporel. La seule étape restante est de forer et de découvrir la cause de ces conducteurs."

Cours actuel de l'action : 1,14 pence

Variation sur 12 mois : baisse de 67%

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

