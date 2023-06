Kavango Resources plc est une société d'exploration minière basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur l'exploration de métaux de base et précieux au Botswana. Elle explore trois projets au Botswana : le projet Kalahari Suture Zone (KSZ) pour des gisements de cuivre-nickel et de métaux du groupe platine (MGP) ; le projet Kalahari Copperbelt (KCB) pour des gisements de cuivre-argent ; et le projet Ditau pour le cuivre et les terres rares. Le projet Kalahari Suture Zone est situé dans le sud-ouest du Botswana et cible les gisements de sulfures magmatiques situés sous la couverture de sable du Kalahari, dans des unités gabbroïques d'âge karoïque et protérozoïques. Son projet Kalahari Copperbelt, situé dans le nord-est du Botswana, est axé sur l'exploration de gisements de cuivre et d'argent situés dans des strates et hébergés dans des sédiments. Le projet Ditau est situé dans le sud-ouest du Botswana, dont les permis de prospection couvrent 1 386 kilomètres carrés (km2) dans le sud-ouest du Botswana. La société est la société mère de Navassa Resources Ltd (Navassa).

Secteur Exploitations minières et métallurgie