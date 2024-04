Kavango Resources PLC - société d'exploration centrée sur le Botswana et le Zimbabwe - découvre jusqu'à cinq zones de cisaillement potentiellement minéralisées identifiées par un levé de polarisation provoquée sur son projet aurifère de Hillside au Zimbabwe. Deux des zones identifiées par le levé de polarisation induite coïncident avec une série de travaux artisanaux parallèles. Il ajoute que trois autres zones de cisaillement ont été interprétées sous une couverture légèrement plus épaisse et n'ont pas encore été découvertes. Ben Turney, directeur général, déclare : "Nous sommes impatients de tester le potentiel d'or exploitable en vrac du prospect 4. La présence possible de quatre zones de cisaillement aurifères parallèles en fait une cible d'exploration de plus en plus attrayante."

Cours actuel de l'action : 1,15 pence, en hausse de 9,5 %.

Evolution sur 12 mois : + 4,5

