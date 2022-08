Factbox-'Vous serez heureux d'avoir acheté un lance-flammes' : Les tweets d'Elon Musk

Musk a l'habitude d'être non conventionnel, de poster des tweets irrévérencieux, et il n'était pas immédiatement clair s'il avait l'intention de poursuivre un accord avec Manchester United.

Vous trouverez ci-dessous d'autres tweets de Musk - qui compte plus de 103 millions d'abonnés - qui ont pris de court les investisseurs, les utilisateurs de Twitter, le conseil d'administration de Twitter et le reste de son public.

13 mai 2022 : "L'accord avec Twitter est temporairement suspendu dans l'attente de détails étayant le calcul selon lequel les spams/faux comptes représentent effectivement moins de 5 % des utilisateurs." Twitter s'était mis d'accord avec Musk sur son rachat de 43 milliards de dollars de la société de médias sociaux, après des hoquets initiaux, et ses actions ont fortement chuté après le tweet de Musk.

Le milliardaire a par la suite résilié l'accord en affirmant que Twitter avait dissimulé des informations sur ces comptes, et les deux parties se préparent actuellement à un procès qui doit commencer le 17 octobre dans le Delaware.

27 avril 2022 : "Ensuite, j'achète du Coca-Cola pour y remettre la cocaïne". Le tweet de Musk, une blague apparente, est intervenu quelques jours après avoir proposé son offre de rachat à Twitter.

7 août 2018 : "J'envisage de rendre Tesla privé à 420 dollars. Financement assuré". Musk n'était pas près de privatiser Tesla et n'avait pas aligné de financement, et le chiffre 420 est étroitement associé à la consommation de marijuana. Les actions de Tesla ont bondi, et la Commission des valeurs mobilières des États-Unis a poursuivi Musk en justice, affirmant qu'il avait trompé les investisseurs.

1er avril 2018 : "Malgré des efforts intenses pour lever des fonds, y compris une vente massive de dernière chance d'œufs de Pâques, nous sommes tristes d'annoncer que Tesla a fait complètement et totalement faillite", a déclaré Musk dans un tweet du poisson d'avril. Les actions de Tesla ont chuté de 5,1 % le jour suivant.

27 janvier 2018 : "Quand l'apocalypse zombie arrivera, vous serez heureux d'avoir acheté un lance-flammes. Fonctionne contre les hordes de morts-vivants ou vous êtes remboursé !" La Boring Co de Musk a vendu des lance-flammes et des chapeaux pour lever des fonds pour son projet de transport Hyperloop.

Le 25 juillet 2017 : "J'ai parlé à Mark à ce sujet. Sa compréhension du sujet est limitée." Musk visait Mark Zuckerberg, directeur général de Meta Platforms Inc, propriétaire de Facebook, qui a minimisé les avertissements de Musk sur le danger de l'intelligence artificielle.

12 mars 2015 : "La rumeur selon laquelle je suis en train de construire un vaisseau spatial pour retourner sur ma planète natale Mars est totalement fausse." Musk a déclaré qu'il voulait que sa société SpaceX développe une fusée capable d'un voyage sans pilote vers Mars en 2022, avec un vol avec équipage deux ans plus tard.