Au firmament de la grande industrie nippone, Kawasaki Heavy Industries (KHI) se distingue en tant que “Zaibatsu”, à savoir, un conglomérat multinational profondément ancré dans de nombreux secteurs clés de l'économie du Japon. La réputation du groupe, bien que fortement associée à son emblématique division de motos. Elle s’étend bien au-delà de ce domaine.

120 ans d’histoire

Avec plus d'un siècle d'histoire, Kawasaki, fondée par Shozo Kawasaki dans le Tokyo de l'ère Meiji, a démarré son aventure en tant que chantier naval. À cette époque, la flotte japonaise se composait essentiellement de voiliers et de bateaux traditionnels. Shozo, avec une vision orientée vers l’avenir, aspirait à moderniser la flotte nationale selon les standards occidentaux.

Le fondateur : Shozo Kawasaki

C’est ainsi qu’avec un budget modeste et un soutien de l'État, le chantier naval de Kawasaki a lancé son premier navire, l'Iyomaru, suite à une entrée en bourse réussie en 1897.

Depuis lors, le groupe Kawasaki a été un acteur majeur de l'évolution industrielle du Japon, diversifiant ses activités dans les secteurs ferroviaire et aéronautique. Il a notamment construit le premier avion japonais, marquant ainsi sa contribution à l'effort d'industrialisation pendant l'entre-deux-guerres et la modernisation technologique du pays.

Au fil des décennies, à l’instar de l'économie japonaise, Kawasaki a connu une croissance quasi continue. En plus de s’imposer comme un fournisseur majeur de la marine et de l'armée de l'air japonaises, le groupe a étendu son savoir-faire à des domaines de haute technologie, allant des sous-marins aux avions de chasse en passant par les porte-avions.

Jusqu’à aujourd’hui, la stratégie de Kawasaki privilégie les circuits courts de distribution, visant à optimiser les délais de livraison tout en contournant les aléas conjoncturels liés au commerce international longue distance. À cet égard, KHI a mis en place quatre unités en Amérique du Nord (trois aux États-Unis et une au Mexique), principalement pour répondre aux besoins du marché américain.

Avec plus de 38 000 employés, Kawasaki dessert aujourd'hui des marchés aux quatre coins du monde et réalise 60% de son chiffre d'affaires hors du Japon.

Répartition du chiffre d'affaires par région (Source : KHI)

Son portefeuille d’activités comprend plus de cinquante filiales réparties en cinq divisions principales :

Kawasaki Motors

Kawasaki Motors est le deuxième plus grand constructeur de motos au Japon, juste derrière Honda. Devenue une entité indépendante, cette division génère 34,2% du chiffre d'affaires du groupe, avec une gamme de produits variée incluant des motos de sport, des quads tout-terrain, des Jet Skis et des moteurs à essence polyvalents.

Le marché cible est estimé à environ 56 Mds USD en 2024 et affiche un rythme de croissance de 10% sur une décennie.La croissance du secteur est soutenue par la congestion urbaine et l'urbanisation massive, qui favorisent des moyens de transport agiles et efficaces. L'engouement pour les deux-roues est particulièrement marqué en Asie du Sud, notamment en Inde et en Chine, qui représentent à elles seules un tiers des ventes mondiales. Dans ces régions, la moto est non seulement un choix de commodité pratique mais aussi un marqueur culturel. Les tendances économiques sous-jacentes, comme l'amélioration des infrastructures et l'augmentation du niveau de vie, jouent également en faveur du marché. Cependant, le secteur est très concurrentiel et sensible à la conjoncture économique actuelle, qui exerce une pression sur les marges en raison de l'augmentation des coûts.

À moyen terme, Kawasaki envisage de lancer ses premières bécanes hybrides, dans un moment où la tendance s’oriente vers l'électrification. Cette perspective devrait être soutenue par des mesures incitatives gouvernementales dans les pays les plus engagés, offrant de belles opportunités pour l'industrie.

Systèmes aérospatiaux

La division Systèmes aérospatiaux de Kawasaki représente 20,2% de son chiffre d'affaires. Le groupe se positionne comme le deuxième fournisseur d'équipement de l'armée japonaise, juste derrière Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

Kawasaki a su tirer son épingle du jeu dans un marché ultra compétitif. En 2022, sur les 1800 milliards de yens de contrats attribués par le ministère de la Défense, 25,5% de cette part son captés par KHI. Le groupe fournit à l'armée japonaise des avions de transport, de patrouille, de formation, des hélicoptères ainsi que des missiles.

Il est également un acteur clé dans la fourniture de moteurs et de composants pour des clients internationaux comme Boeing. Par ailleurs, Kawasaki développe une activité d'hélicoptères et d’avions à usage commercial en collaboration avec Airbus et d'autres partenaires, et fournit des composants pour les satellites.

Avec l'augmentation prévue des dépenses de défense du Japon à 2% du PIB d'ici 2027 et à mesure que les contrats se renouvellent, le groupe est bien placé pour bénéficier de cette dynamique et anticiper une amélioration des marges à moyen terme.

Dans les 6 ans à venir, il envisage de se lancer dans la construction d'avions à hydrogène et de véhicules aériens sans pilote à décollage et atterrissage vertical (VTOL).

Energie et maritime

Cette activité représente 18,2% de son CA. KHI est reconnu comme le principal fournisseur de sous-marins pour la marine japonaise. Par ailleurs, l'entreprise est active dans la construction et la commercialisation d'autres types de navires, tels que les vraquiers, les pétroliers et des transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL). Cette branche inclut également la production et la vente de turbines à gaz et à vapeur, ainsi que d'autres équipements liés à l'énergie et à l'ingénierie maritime.

D’autre part, le groupe s’aligne sur les ambitions mondiales de décarbonation. D’ici 2030, il envisage de se distinguer comme un acteur de premier plan dans le secteur de l'hydrogène. Il prévoit de lancer le premier transporteur d'hydrogène liquéfié au monde et de développer des turbines à hydrogène.

Machinerie et robotique

Au cœur d’une nation confrontée au vieillissement de sa population et à une pénurie de main-d'œuvre, la robotisation s’est imposée comme la solution idéale pour combler ces déficits et booster la productivité. Sur le marché mondial de la robotique, le Japon se distingue à la fois en tant que précurseur et leader. Kawasaki est reconnu comme l'un des acteurs les plus laborieux du secteur. Il se hisse au rang de troisième fabricant mondial de robots industriels.

Cette branche représente 14,6% de son CA. L’entreprise vend des machines hydrauliques et développe à la fois des excavatrices et des tondeuses pour l’agriculture, des systèmes de protection anti-boue, des cimentiers, ainsi que des solutions de chargement et déchargement pour les navires, des empileurs, des grues et des convoyeurs.

Le groupe excelle aussi dans des secteurs de haute technologie, avec la production de robots polyvalents et collaboratifs adaptés à tous types d’industries, y compris le domaine des semi-conducteurs. Il développe également des systèmes de vision et de sécurité de haute technologie, ainsi que des contrôleurs antidéflagrants.

Dans le cadre de sa vision 2030, KHI prévoit d'aller encore plus loin dans l'innovation. Elle envisage le déploiement de robots humanoïdes et le développement d'un système de robot chirurgical dans la médecine.

Kawasaki Railcar

Cette branche, devenue indépendante en 2021, représente 7,6% de son CA. Elle se spécialise dans la fabrication et la commercialisation de matériel roulant ferroviaire, incluant les rames de métro, les trains à grande vitesse et les convois de fret. En 2023, le Japon et l'Asie génèrent 72% des revenus de cette branche.

Depuis peu, le groupe conquiert des parts de marché en Amérique du Nord. Il devient le fournisseur principal de la New York City Transit pour équiper le métro new yorkais de wagons R211, pour un montant vertigineux de 4,1 milliards USD.

Les chiffres : Mature mais rentable

Le groupe affiche une bonne dynamique post-Covid. Entre 2021 et 2023, l'EBITDA affiche une croissance moyenne de 70% par an. Cette performance est le fruit d'une normalisation des carnets de commandes dans l'ensemble de ses divisions après une période de tumulte. Toutefois, les marges nettes demeurent relativement faibles, se situant entre 1% et 3%, en raison des coûts intrants liés à la distribution qui pèsent sur la rentabilité.

Il est important de souligner qu’avec son ancrage sur des marchés matures, la valeur KHI s'adresse davantage aux investisseurs en quête de rendement plutôt que de croissance.

Si l’on s'intéresse à la période de 2015 à 2023, le chiffre d'affaires et l'EBITDA de l'entreprise ont connu une croissance stable de 2% par an. D’autre part, le groupe se montre très correct en termes de distribution de dividendes, avec un payout ratio variant entre 30% et 35% de 2020 à 2027.

Pour 2024, les commandes et les ventes semblent prometteuses, en partie grâce à la dépréciation du yen. Toutefois, la marge nette devrait subir une baisse significative en raison de problèmes opérationnels liés aux moteurs d'avions, ayant engendré une perte de 36 milliards de yen, ainsi qu'à l'augmentation des coûts des intrants.

Mais à moyen terme, les marges devraient atteindre des niveaux inédits depuis une décennie. Le PDG a fixé un objectif de croissance annuelle de 5% d'ici 2030, un objectif ambitieux au regard de la maturité des segments de marché de l'entreprise.

Le ratio dette nette/EBITDA devrait aussi s'améliorer, passant de 7 à 2,5x de 2021 à 2027. Bien que ce niveau reste élevé, il est jugé acceptable au vu de l'envergure des projets envisagés.

Enfin, le flux de trésorerie disponible devrait se redresser à partir de 2025, après une période de deux ans dans le rouge, conséquence de l'expansion de l'entreprise au Mexique.

Indicateurs boursiers

Sur le plan boursier, malgré la maturité de ses fondamentaux, la trajectoire de l'action KHI est remarquable. Le cours de bourse affiche une hausse de 90% depuis le début de l'année, surpassant largement son benchmark.

Les multiples de valorisation se situent à des niveaux raisonnables. Sur une moyenne de 9 ans, le Price Earnings Ratio (PER) s'établit à 18,2 fois les bénéfices. On s'attend à ce que ce multiple se modère pour atteindre un niveau inférieur à 10 fois les bénéfices d'ici 2027.

En conclusion, bien que la rentabilité de KHI semble stagner à des niveaux très matures, l'entreprise présente des perspectives prometteuses. Elle ambitionne de se positionner comme un acteur avant-gardiste dans les secteurs de l'hydrogène, des avions et motos hybrides et dans la robotique avancée. Des valorisations supérieures à 15 fois les bénéfices sont donc justifiables. D’autre part, KHI se révèle séduisante en tant que valeur de rendement, avec un payout ratio élevé. Il convient également de souligner que l'action se négocie autour de 6 000 yens, soit 34 euros. Une entrée au capital de la boîte peut donc se faire à partir de 3400 euros. Ces éléments, associés une activité très diversifiée et à la bonne trajectoire du cours font de KHI une valeur à intégrer dans la watch list, pour les investisseurs étrangers désireux d’investir au Japon.

Il faut toutefois noter quelques risques :