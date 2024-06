Kawasaki Heavy Industries, Ltd. est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'équipements de transport et de machines industrielles. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de motos et de moteurs (29,8%) ; - vente d'équipements aérospatiaux (19,9%) : avions, hélicoptères, missiles, équipements électroniques, etc. ; - vente de turbines à gaz (19,8%) : turbines destinées à des applications navales, marines et industrielles, générateurs, systèmes de propulsion, etc. Le groupe développe également une activité de construction navale (construction de navires, de sous-marins, de vraquiers, de pétroliers, etc.) ; - vente de machines de précision (16,8%) : notamment machines hydrauliques. En outre, le groupe développe une activité de fabrication de machines industrielles (tunneliers, machines à boucler, machines à broyer, etc.) et de robots ; - vente d'équipements ferroviaires (8,4%) : voitures de trains, locomotives diesels et électriques, monorails, etc. ; - autres (5,3%).

Secteur Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation