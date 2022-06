Tokyo bien orientée à l'ouverture, le plongeon du yen perdure

Données financières JPY USD EUR CA 2022 1 551 Mrd 11 705 M 10 944 M Résultat net 2022 16 177 M 122 M 114 M Dette nette 2022 423 Mrd 3 190 M 2 983 M PER 2022 28,8x Rendement 2022 1,08% Capitalisation 467 Mrd 3 522 M 3 293 M VE / CA 2022 0,57x VE / CA 2023 0,54x Nbr Employés 36 691 Flottant 91,3% Graphique KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 11 Dernier Cours de Clôture 2 787,00 JPY Objectif de cours Moyen 2 678,18 JPY Ecart / Objectif Moyen -3,90% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Yoshinori Kanehana Chairman Hiroshi Nakatani Director, GM-Technology & Development Akio Nekoshima Independent Outside Director Yoshiaki Tamura Independent Outside Director Jenifer Rogers Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. 40.23% 3 706 BERKSHIRE HATHAWAY INC. 3.77% 688 808 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. -6.39% 132 872 SIEMENS AG -17.58% 107 409 GENERAL ELECTRIC COMPANY -18.49% 84 751 3M COMPANY -17.69% 83 202