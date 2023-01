La compagnie japonaise K Line et KEPCO vont étudier les possibilités d'expédition de CO2 liquéfié

Le protocole d'accord signé jeudi portera sur les options d'expédition de CO2 liquéfié pour développer la chaîne de valeur du captage et du stockage du dioxyde de carbone (CSC) pour les centrales thermiques de KEPCO, a déclaré K Line dans un communiqué.

La technologie CSC permet de retirer les émissions de CO2 de l'atmosphère et de les stocker sous terre, et est essentielle pour atteindre les objectifs environnementaux du Japon et d'autres nations développées.

L'année dernière, KEPCO a signé un protocole d'accord avec la compagnie maritime japonaise Mitsui O.S.K Lines pour étudier le développement d'une chaîne de valeur CCS qui comprendrait la séparation, la capture, le transport, l'injection et le stockage du dioxyde de carbone émis par les centrales thermiques de KEPCO.