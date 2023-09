Kaya Limited est une société basée en Inde, qui exploite une chaîne de cliniques de soins de la peau, des cheveux et du corps en Inde et au Moyen-Orient. La société propose des produits et services spécialisés, qui sont développés par ses dermatologues. Elle offre une gamme de produits et de services de soins de la peau et des cheveux, tels que le traitement de l'acné, de la pigmentation, des problèmes de peau terne, de la santé globale de la peau, des problèmes de cheveux et d'autres besoins quotidiens de la peau et des cheveux. La société propose environ 80+ produits, notamment des produits contre l'acné, des produits d'éclaircissement, des produits essentiels de tous les jours, des produits anti-âge, des produits derma naturals, des produits de soins corporels, des produits capillaires et des produits de beauté pour le visage. Ses services basés sur la peau et les cheveux comprennent Oxygeneo Medifacial, Skin and Eye Threads, Profhilo Fillers, Restylane Lyft, Restylane Kysse, High-intensity focused ultrasound, et Hair threads. Son portefeuille de soins corporels comprend la technologie CoolSculpting, le resurfaçage enzymatique, le rajeunissement intime Venus Legacy et Happy Intim. Son portefeuille de soins de la peau comprend IV Boost, DNA Repair Therapy et Skin Boosters Jalupro.

Secteur Services à la personne