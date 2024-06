Kayne Anderson BDC, Inc. est une société d'investissement à gestion externe, à capital fixe et non diversifiée. La société a été créée pour réaliser des investissements dans des entreprises du marché intermédiaire. L'objectif d'investissement de la société est de générer un revenu courant et, dans une moindre mesure, une plus-value en capital, principalement par le biais d'investissements en dette dans des sociétés du marché intermédiaire. Elle investit principalement dans des prêts garantis de premier rang, avec un intérêt secondaire pour les prêts unitranches et les prêts fractionnés à des entreprises privées du marché intermédiaire. Le conseiller en investissement de la société est KA Credit Advisors, LLC.