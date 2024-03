Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. est une société d'investissement à capital fixe non diversifiée. L'objectif d'investissement de la société est de fournir un rendement total élevé après impôt en mettant l'accent sur la réalisation de distributions en espèces aux actionnaires. Son objectif d'investissement est d'investir au moins 80 % de son actif total dans des titres de sociétés d'infrastructure énergétique. La société investit dans divers secteurs, notamment dans des sociétés d'énergie de moyenne envergure, des sociétés d'infrastructures renouvelables et des sociétés de services publics. La société est gérée par KA Fund Advisors, LLC.