Kazakhstanskaya Fondovaya Birzha AO est une société basée au Kazakhstan, qui est principalement impliquée dans l'industrie des opérations sur les marchés financiers. La société opère en tant que plateforme d'échange de titres. Le marché de la société est représenté par les devises étrangères, les actions, les obligations d'entreprise, les titres d'État, les opérations de pension, les produits dérivés, entre autres. La société est autorisée à exercer diverses activités sur les marchés financiers, telles que l'organisation du commerce de titres et d'autres instruments financiers, la compensation des transactions sur les instruments financiers sur le marché des valeurs mobilières, l'ouverture et la tenue de comptes de correspondants de banques et d'organisations, la mise en œuvre de certains types d'opérations bancaires, l'exécution d'ordres de personnes physiques et morales sur les paiements et les transferts d'argent, l'ouverture et la tenue de comptes bancaires de personnes morales, entre autres.

Secteur Opérateurs financiers et du marché des matières premières