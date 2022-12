GAGNANTS ET PERDANTS DE L'OBJECTIF : Allergy Therapeutics plonge en raison du report de ses résultats

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses sur l'AIM à Londres ce jeudi.

AIM - GAGNANTS

Strategic Minerals PLC, hausse de 7,6 % à 0,27 pence, fourchette sur 12 mois 0,20 p - 0,45 p. Déclare que sa filiale, Leigh Creek Copper Mine Pty Ltd, a déposé une demande pour un nouveau programme de protection et de réhabilitation de l'environnement auprès du ministère de l'Énergie et des Mines de l'Australie du Sud. Le dépôt du PEPR est lié à l'exploitation minière prévue à Paltridge North, au sein de Leigh Creek, et constitue une partie de la réouverture prévue en 2023 des opérations à Mountain of Light - également sur le site - sous réserve de financement.

Tekcapital PLC, hausse de 1,4% à 18,25 pence, fourchette sur 12 mois 15,65p - 37,80p. L'entreprise détenue Innovative Eyewear Inc accorde une licence à la marque de vêtements de plein air Eddie Bauer pour ses lunettes intelligentes par le biais d'un accord avec Authentic Brands Group LLC. La société décrit le contrat comme un "accord de licence mondial et pluriannuel", sans fournir de détails financiers. Le lancement de la collection de lunettes intelligentes Eddie Bauer est prévu pour 2023.

AIM - LOSERS

Allergy Therapeutics PLC, baisse de 52% à 5,45 pence, fourchette sur 12 mois 4,00p - 33,50p. Déclare que ses actions seront suspendues la semaine prochaine, en raison de retards dans la réalisation de l'audit de ses résultats annuels. En septembre, la société a annoncé ses résultats préliminaires non vérifiés pour l'exercice financier qui s'est terminé le 30 juin. Elle a sombré dans une perte avant impôts de 12,7 millions GBP, contre un bénéfice de 3,7 millions GBP l'année précédente. Les recettes ont baissé à 72,8 millions de GBP, contre 84,3 millions de GBP. "Elle n'a connaissance d'aucun changement important qui devra être apporté aux résultats, et elle travaille activement à finaliser l'audit et la publication de son rapport annuel et de ses comptes", déclare la société de biotechnologie commerciale.

Kazera Global PLC, baisse de 15% à 0,90 pence, fourchette sur 12 mois 0,70p - 1,64p. Déclare que ses résultats annuels ne seront pas publiés avant la fin de l'année, en raison de retards au sein de sa filiale à 100 % African Tantalum (Proprietary) Ltd. L'explorateur de diamants et de terres rares prévoit maintenant de publier ses résultats pour l'exercice financier qui s'est terminé le 30 juin au cours du mois de février. En conséquence, ses actions seront suspendues de la négociation sur l'AIM à Londres à partir de mardi prochain, le premier jour de négociation de 2023. Kazera prévoit une perte de 1,1 million de GBP sur un revenu de 107 000 GBP.

