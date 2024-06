Kazera Global Plc est une société d'investissement minier basée au Royaume-Uni, entièrement financée et spécialisée dans les matières premières. La principale activité de la société est d'agir en tant qu'investisseur dans les secteurs des ressources et de l'énergie, soit en acquérant et en contrôlant des sociétés individuelles, soit en acquérant des participations minoritaires. Les secteurs d'activité de la société comprennent la société holding, l'exploitation minière de tantalite et l'exploitation minière de diamants. Elle se concentre sur le développement d'actifs en phase de démarrage. Ses actifs comprennent une mine de production de diamants et un projet de sables minéraux lourds en Afrique du Sud. Elle détient une participation dans une exploitation minière de diamants à Alexander Bay, en Afrique du Sud, située dans les champs diamantifères d'Alexkor, qui s'étendent sur 80 kilomètres et se trouvent entre deux exploitations historiques de De Beers. La société détient également une participation dans le projet Walviskop Heavy Mineral Sands, qui couvre plus de cinq hectares de sable de plage. Son projet de tantale et de lithium est situé dans le sud-est de la Namibie.

Secteur Exploitations minières et métallurgie