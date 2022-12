Kazera Global décroche des fonds de vente pour African Tantalum après une suspension

(Alliance News) - Kazera Global PLC a déclaré vendredi avoir reçu des fonds compensés de Hebei Xinjian Construction, un autre paiement étant attendu demain.

Selon les termes de l'accord pour la vente de ses parts dans African Tantalum (Proprietary) Ltd, l'explorateur de diamants et de terres rares devait recevoir un paiement initial de 500 000 USD avant la fin décembre 2022.

À ce jour, la société a reçu des fonds compensés à hauteur de 385 869 USD, et attend demain 700 000 USD supplémentaires, ce qui, selon elle, représente plus du double du montant dû.

"Le paiement accéléré est une indication très bienvenue que Xinjian est un acheteur très engagé et qu'il souhaite prendre la propriété d'Aftan plus tôt que tard. Comme annoncé précédemment, la propriété des actions n'est pas transférée tant que le prêt inter-sociétés n'a pas été remboursé et que la contrepartie en actions n'a pas été payée", a déclaré le directeur général Dennis Edmonds.

Jeudi, la société a annoncé que ses résultats annuels ne seraient pas publiés avant la fin de l'année, en raison de retards au sein de sa filiale à 100 % African Tantalum.

Les résultats de l'exercice financier qui s'est terminé le 30 juin sont maintenant attendus au cours du mois de février.

En conséquence, les actions de la société seront suspendues de la négociation sur l'AIM à Londres à partir de mardi prochain, le premier jour de négociation de 2023.

Les actions de Kazera Global ont clôturé à 0,97 pence chacune à Londres vendredi.

