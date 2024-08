(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM vendredi.

AIM - GAGNANTS

Kazera Global PLC, en hausse de 33% à 0,53 pence, fourchette de 12 mois 0,31 pence-1,50 pence. La société d'investissement axée sur l'exploitation minière a conclu un accord de facilité de crédit avec ses deux principaux actionnaires. Richard Jennings et Tracarta Ltd acceptent de fournir des prêts à terme non garantis de 150 000 GBP et 350 000 GBP chacun. Kazera utilisera les fonds pour payer la partie en numéraire de la transaction avec Tectonic Gold PLC annoncée mercredi. Cette opération permettra à Kazera d'acquérir 10 % des participations de Tectonic Gold PLC dans Deep Blue Minerals (Pty) Ltd et Whale Head Minerals (Pty) Ltd. L'accord comprend également l'intérêt économique de Tectonic dans les prêts qu'elle a contractés auprès des partenaires de WHM dans le cadre du Black Economic Empowerment. Dennis Edmonds, directeur général, déclare que les prêts devraient fournir "une couverture de trésorerie suffisante pour permettre à l'entreprise de générer des liquidités".

Oncimmune Holdings PLC, en hausse de 5,4% à 11,33 pence, fourchette de 12 mois 9,35 pence-31 pence. La société de profilage d'auto-anticorps annonce qu'elle a remporté un nouveau contrat avec une "société pharmaceutique mondiale du top 10" dont le nom n'a pas été dévoilé. Le contrat, d'une valeur d'au moins 1,5 million de dollars, fait suite à un projet pilote réussi. "Il s'agit de l'un des contrats les plus importants conclus par Oncimmune dans le cadre de son activité ImmunoINSIGHTS et qui démontre sa capacité à obtenir des contrats importants et récurrents de la part de ses principaux clients", indique l'entreprise. Oncimmune indique que le chiffre d'affaires diminuera probablement au cours du prochain exercice financier et prévoit maintenant d'atteindre la rentabilité l'année prochaine.

AIM - LOSERS

Hummingbird Resources PLC, baisse de 20% à 6,83 pence, fourchette de 12 mois 4,06 pence-14,10 pence. L'exploitant d'or avec des opérations au Mali, en Guinée et au Libéria déclare que la performance de sa mine de Yanfolila au Mali a été affectée par des défis miniers à court terme, résultant d'une faible disponibilité et d'une faible utilisation de la flotte minière. Cela signifie que la séquence d'exploitation a dû être ajustée, ce qui a augmenté le décapage des déchets, en particulier lorsque l'exploitation de la fosse Gonka a commencé. En conséquence, la société enregistre une perte avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 13,5 millions USD au deuxième trimestre. Pour l'exercice 2024, elle s'attend désormais à 65 000 à 75 000 onces de Yanfolila, soit une baisse par rapport aux 83 965 onces de l'exercice 2023. Elle note également des retards dans l'accélération des opérations à Kouroussa en Guinée. "Il est essentiel de comprendre que ces problèmes sont désormais derrière nous", déclare le PDG Dan Betts.

