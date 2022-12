Les actions de Kazera Global seront suspendues en raison du report des résultats dans un contexte de difficultés.

(Alliance News) - Kazera Global PLC a déclaré jeudi que ses résultats annuels ne seront pas publiés avant la fin de l'année, en raison de retards au sein de sa filiale à part entière African Tantalum (Proprietary) Ltd.

L'explorateur de diamants et de terres rares prévoit maintenant de publier ses résultats pour l'exercice financier qui s'est terminé le 30 juin au cours du mois de février. En conséquence, ses actions seront suspendues de la négociation sur l'AIM à Londres à partir de mardi prochain, le premier jour de négociation de 2023.

Les actions Kazera étaient en baisse de 24% à 0,80 pence à l'ouverture à Londres jeudi, suite à l'annonce.

Kazera prévoit une perte de 1,1 million de livres sterling sur un revenu de 107 000 livres sterling. Kazera a expliqué que le résultat financier 2022 a été entravé par la disponibilité opérationnelle limitée de l'installation de traitement à Muisvlak. Sans celle-ci, la société n'a pas pu vendre de diamants au cours de l'année.

Le Muisvlak était géré par la société minière sud-africaine Alexkor Ltd. Au cours de l'année, Kazera a pris le relais et a géré avec succès l'installation pendant un certain temps avant de se retirer en raison de "facteurs politiques et économiques".

Depuis la fin de l'exercice, Kazera a fait l'acquisition d'une usine de pan et d'une jig pour lui permettre de contourner entièrement l'installation de Muisvlak. Cela lui a permis de soumettre du gravier hautement concentré au triage, augmentant ainsi les rentrées de fonds de ses opérations.

