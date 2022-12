Une mer de rouge alors que les investisseurs s'inquiètent de Covid en Chine

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en baisse jeudi, dans un climat de prise de risque à travers l'Europe, alors que les inquiétudes se multiplient quant à l'augmentation des cas de Covid en Chine.

"La grande réouverture de la Chine après trois ans d'isolement imposé par le gouvernement était censée être une aubaine pour l'économie mondiale, aider à contourner une profonde récession et sauver le sentiment de risque après une année cruelle pour toute une série d'actifs financiers", a déclaré Stephen Innes de SPI Asset Management.

"Au lieu de cela, l'abandon par Xi Jinping, pour des raisons économiques, des protocoles stricts de confinement du virus donne aux marchés un mal de tête inflationniste et une impression de 'déjà vu', ce qui frappe de plein fouet les investisseurs fatigués."

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 45,52 points, soit 0,6 %, à 7 451,67. L'indice est maintenant en baisse de 0,7 % pour l'ensemble de l'année.

Le FTSE 250 était en baisse de 137,10 points, soit 0,7 %, à 18 748,40, et l'AIM All-Share était en baisse de 1,56 point, soit 0,2 %, à 830,72.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,7% à 745,36, le Cboe UK 250 en baisse de 0,8% à 16 230,02, et le Cboe Small Companies en baisse de 0,7% à 13 044,56.

Les hôpitaux de Chine ont été submergés par une explosion de cas de Covid suite à la décision de Pékin de lever les règles strictes qui avaient largement tenu le virus en échec, mais qui ont fait plonger l'économie du pays et suscité de nombreuses protestations.

Lundi, le pays a déclaré qu'il mettrait fin à la quarantaine obligatoire à l'arrivée, ce qui a incité de nombreux citoyens chinois en liesse à faire des projets de voyage à l'étranger.

En réponse, les États-Unis et un certain nombre d'autres pays ont annoncé qu'ils exigeraient des tests Covid négatifs pour tous les voyageurs en provenance de Chine continentale.

En Asie, jeudi, l'indice japonais Nikkei 225 a clôturé en baisse de 0,9 %. En Chine, le Shanghai Composite a clôturé en baisse de 0,4 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en baisse de 0,8 %. Le S&P/ASX 200 de Sydney a clôturé en baisse de 0,9 %.

Les États-Unis exigeront des tests Covid négatifs de tous les voyageurs aériens en provenance de Chine, estimant que Pékin ne partage pas suffisamment d'informations sur la recrudescence des cas de Covid dans ce pays.

À partir du 5 janvier, tous les passagers aériens de deux ans et plus en provenance de Chine devront obtenir un test Covid-19 négatif moins de deux jours avant le départ et le fournir à leur compagnie aérienne, ont déclaré les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies.

Les actions new-yorkaises ont terminé dans le rouge mercredi, le Dow Jones Industrial Average ayant baissé de 1,1 %, le S&P 500 de 1,2 % et le Nasdaq Composite de 1,4 %.

Il n'est pas prévu d'introduire des tests Covid obligatoires pour les visiteurs en provenance de Chine, a déclaré un porte-parole du gouvernement britannique, après que les États-Unis soient devenus le dernier pays à imposer des restrictions.

Le porte-parole a ajouté que l'Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni continuera à surveiller de près la prévalence et la propagation des variantes nuisibles et gardera sous contrôle les données internationales disponibles.

À Londres, tôt jeudi, Kazera Global a plongé de 19 % après avoir déclaré que ses résultats ne seront pas publiés avant la fin de l'année, en raison de retards au sein de sa filiale à 100 % African Tantalum.

L'explorateur de diamants et de terres rares prévoit maintenant de publier ses résultats pour l'exercice financier qui s'est terminé le 30 juin au cours du mois de février. En conséquence, ses actions seront suspendues de la négociation sur l'AIM à Londres à partir de mardi prochain, le premier jour de négociation de 2023.

Allergy Therapeutics a plongé de 54 % lorsqu'elle a également déclaré que ses actions seront suspendues la semaine prochaine, en raison de retards dans l'achèvement de la vérification de ses résultats annuels.

En septembre dernier, Allergy Therapeutics a annoncé ses résultats préliminaires non vérifiés pour l'exercice qui s'est terminé le 30 juin. Elle a sombré dans une perte avant impôts de 12,7 millions GBP, contre un bénéfice de 3,7 millions GBP l'année précédente. Les recettes ont baissé à 72,8 millions de GBP, contre 84,3 millions de GBP.

"Elle n'a connaissance d'aucun changement important qui devra être apporté aux résultats, et elle travaille activement à finaliser l'audit et la publication de son rapport et de ses comptes annuels", a déclaré Allergy Therapeutics.

Argo Blockchain a bondi de 7,7 % après avoir conclu son accord avec Galaxy Digital.

Mercredi, Argo Blockchain a déclaré avoir conclu un accord pour qu'une filiale vende son installation Helios dans le comté de Dickens, au Texas, à Galaxy Digital pour 65 millions USD.

Argo a déclaré que la filiale allait également refinancer des prêts adossés à des actifs avec un prêt de 35 millions USD de Galaxy. Le prêt sera adossé à la flotte d'Argo de 23 619 machines d'extraction de cryptomonnaies Bitmain S19J Pro actuellement en service sur le site Helios.

Dans les actions européennes jeudi, l'indice CAC 40 à Paris était en baisse de 0,5%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,3%.

La livre était cotée à 1,2037 USD tôt jeudi à Londres, en légère hausse par rapport à 1,2029 USD à la clôture mercredi.

L'euro s'est établi à 1,0626 USD, en hausse par rapport à 1,0617 USD mercredi soir. Contre le yen, le dollar s'échangeait à 133,69 JPY, en baisse par rapport à 134,23 JPY.

Le pétrole Brent était coté à 82,67 USD le baril jeudi à l'aube à Londres, en légère baisse par rapport à 82,87 USD mercredi soir. L'or était coté à USD1.809,00 l'once, en hausse par rapport à USD1.801,04.

Encore à venir sur le calendrier économique de jeudi, il y a les demandes hebdomadaires d'assurance chômage américaines à 1330 GMT.

