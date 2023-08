KazTransOil AO (KazTransOil OJSC) est une société basée au Kazakhstan, qui s'occupe du transport de pétrole, de produits pétroliers et d'eau. La société propose des services de transport ferroviaire, maritime et par pipeline. KazTransOil AO opère à travers quatre succursales, situées à Atyrau, Pavlodar, Astana et Almaty. En outre, la société dispose de trois bureaux de représentation dans des villes russes telles que Moscou, Novokuybyshevsk et Omsk, ainsi que d'un bureau de représentation à Kiev, en Ukraine. La société opère par le biais de deux filiales, SZTK MunayTas AO et Batumi Industrial Holdings Ltd, ainsi que de deux sociétés affiliées, Kazakhstansko-Kitayskiy Truboprovod TOO et Batumi Capital Partners Ltd. Au 1er janvier 2013, le principal actionnaire de la société était Natsional'naya kompaniya KazMunayGaz AO avec une participation de 90 %.