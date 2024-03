KB Financial Group Inc est une société basée en Corée, principalement active dans le secteur financier. La société exerce ses activités à travers six segments. Le segment bancaire consiste en des services bancaires de détail fournis par la Kookmin Bank. Ce segment est engagé dans le prêt et la réception de grandes entreprises, de petites et moyennes entreprises, de clients SOHO et de ménages, l'investissement de titres et de produits dérivés, et le financement, entre autres. Le segment des cartes de crédit opère, entre autres, la vente de crédits, les avances de fonds et les prêts sur carte. Le segment de l'assurance non-vie est engagé dans l'assurance non-vie. Le secteur des valeurs mobilières est actif dans le négoce, la consignation et l'acquisition de titres. Le secteur de l'assurance-vie est engagé dans l'assurance-vie. L'autre secteur s'occupe de la maintenance du matériel et des systèmes informatiques, des enquêtes de crédit et du recouvrement des créances, entre autres.

Secteur Banques