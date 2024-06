KB Home est une entreprise de construction de maisons. Les segments de la société comprennent la construction de maisons et les services financiers. Le secteur de la construction de maisons est engagé dans l'acquisition et le développement de terrains principalement à des fins résidentielles. La société construit une variété de nouvelles maisons, y compris des maisons unifamiliales attenantes et détachées, des maisons en rangée et des condominiums, conçues pour les acheteurs d'une première maison ou d'une première maison, ainsi que pour les acheteurs d'une deuxième maison et les adultes actifs. Elle propose des maisons dans des communautés de développement, dans des zones urbaines intercalaires et dans le cadre de projets à usage mixte. Le secteur des services financiers propose divers produits d'assurance aux acheteurs sur les marchés où la société construit des maisons et fournit des services de titres de propriété sur certains de ces marchés. Ses services financiers fournissent également des services bancaires hypothécaires, y compris des prêts hypothécaires à la consommation, à ses acheteurs indirectement par l'intermédiaire de KBHS Home Loans, LLC, une coentreprise non consolidée entre la société et une tierce partie.

Secteur Construction de logements