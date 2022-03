KB Home annonce l'ouverture officielle de Lotus at the Seasons, une communauté de maisons neuves à Chino, en Californie.

KB Home a annoncé l'ouverture officielle de Lotus, une nouvelle communauté de maisons unifamiliales située dans le cadre du populaire plan directeur Seasons, à Chino, en Californie. La nouvelle communauté est située à Tanzanite Lane et Bickmore Avenue, juste à l'est de l'autoroute américaine 71 et au nord de l'autoroute américaine 91, ce qui permet d'accéder aux principaux centres d'emploi et aux attractions des comtés de Los Angeles, Orange, Riverside et San Bernardino, ainsi qu'à l'aéroport international d'Ontario. Lotus at the Seasons se trouve à proximité des magasins, des restaurants et des lieux de divertissement du Chino Spectrum Towne Center et à quelques minutes du Prado Regional Park, qui comprend des sentiers pédestres et cyclables, un disc golf, un tir à l'arc, un parc pour chiens, des installations de pique-nique et des équipements de jeu. Les propriétaires apprécieront la proximité de la communauté aux loisirs de plein air, y compris plusieurs terrains de golf et l'équitation, la randonnée, le vélo et le camping au Chino Hills State Park. Les nouvelles maisons de Lotus at the Seasons présentent des caractéristiques de conception souhaitables telles que des cuisines spacieuses donnant sur de grandes salles, des suites à coucher spacieuses avec des placards, de vastes espaces de rangement et de grandes cours. Les plans d’étage de la communauté comprennent jusqu’à cinq chambres à coucher et trois salles de bains, et leur taille varie de 1 800 à 2 300 pieds carrés environ. Le plan directeur propose des vues imprenables sur les montagnes ainsi que plusieurs équipements futurs, notamment une piscine, une aire de jeux pour enfants et des terrains de sport. En outre, Lotus at the Seasons est rattaché au district scolaire unifié de Chino Valley, très bien classé.