KB Home est une entreprise de construction de maisons. La société construit une variété de maisons neuves conçues principalement pour les acheteurs d'une première maison, d'une deuxième maison et d'une maison pour adultes actifs, y compris des maisons unifamiliales attachées et détachées, des maisons en rangée et des condominiums. Les secteurs d'activité de la société comprennent la construction de maisons et les services financiers. Ses segments de construction de maisons se composent de quatre segments : Côte Ouest, Sud-Ouest, Centre et Sud-Est. Ses segments de construction de maisons sont engagés dans l'acquisition et le développement de terrains principalement à des fins résidentielles et proposent une variété de maisons conçues pour attirer les acheteurs d'une première maison, d'un premier déménagement et les adultes actifs. Son segment des services financiers propose une assurance dommages et, dans certains cas, une assurance contre les tremblements de terre, les inondations et les biens personnels à ses acheteurs de maison et fournit des services de titres sur les marchés situés dans ses segments de construction de maison du sud-ouest, du centre et du sud-est. Il fournit des services bancaires hypothécaires.

Secteur Construction de logements