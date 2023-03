KB Home prévoit une baisse des commandes nettes au deuxième trimestre, en raison de comparaisons difficiles avec l'année précédente

La société californienne prévoit que les commandes nettes pour le deuxième trimestre, qui a débuté en mars, se situeront entre 3 000 et 3 700, soit une baisse de 14 % par rapport au milieu de la fourchette de l'année précédente, lorsque la croissance régulière de l'emploi et des salaires alimentait la demande de logements.

"Les incertitudes liées aux taux d'intérêt et à l'économie ont constitué un risque important pour la demande à court terme", a déclaré Jeffrey Mezger, président-directeur général, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes après la publication des résultats.

Alors que les perspectives du marché du logement restent largement floues, les taux hypothécaires, qui ont repris leur tendance à la hausse en février, chutent à nouveau parallèlement à la forte baisse des rendements du Trésor américain, après que les récentes turbulences dans le secteur bancaire ont suscité des craintes de contagion.

Les taux d'intérêt sur les prêts immobiliers américains les plus populaires ont connu leur plus forte chute en quatre mois la semaine dernière, après que les mesures d'urgence prises pour soutenir le système bancaire dans son ensemble ont entraîné une course folle des investisseurs vers la sécurité des obligations d'État, a déclaré mercredi la Mortgage Bankers Association.

"La crise bancaire pourrait entraîner une légère injection de vie dans le marché du logement en réduisant les taux hypothécaires", a déclaré Lisa Sturtevant, économiste en chef chez Bright MLS.

KB Home a annoncé un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions pour le premier trimestre, ce qui a entraîné une hausse de 3 % de ses actions après la clôture des marchés.