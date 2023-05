Information réglementée, informations privilégiées, Leuven, le 2 mai 2023 (8:30 CEST)

Changements pour l’administrateur statutaire de KBC Ancora

Marc De Ceuster a été nommé le 28 avril 2023 administrateur délégué d’Almancora Société de gestion, avec un mandat à temps partiel. Il remplacera, à partir du 18 mai 2023, Katelijn Callewaert, qui termine son mandat. Paul Demyttenaere est nommé administrateur indépendant et devient président du Conseil d’Administration. Jos Peeters termine son mandat d’administrateur et Mathilde Remy lui succède.

La procédure de sélection a été menée dans un souci de continuité. Pour le Conseil d’Administration, le maintien de l'excellente qualité du management de KBC Ancora était primordial. En tant qu'actionnaire principal de KBC Groupe, KBC Ancora a également besoin de représentants forts et compétents.

Marc De Ceuster, nouvel administrateur délégué pour KBC Ancora

Avec Marc De Ceuster comme administrateur délégué (administrateur A) d’Almancora Société de gestion, l’administrateur statutaire de KBC Ancora, KBC Ancora dispose d'un profil solide. Il rejoint Franky Depickere, administrateur délégué à temps plein d’Almancora Société de gestion SA, l’administrateur statutaire de KBC Ancora SA.

Le 3 avril 2023, KBC Groupe a déjà annoncé que Marc De Ceuster serait proposé à l'Assemblée générale du 4 mai en tant qu'administrateur du Conseil d'Administration de KBC Groupe, où il deviendrait également président du Comité d'audit.

Marc De Ceuster (°1962) est titulaire d'un doctorat en économie appliquée (UFSIA) et d'une licence en droit (UIA). Depuis 2002, il est professeur d'économie financière à l'université d'Anvers. Il a été directeur académique de l'Antwerp Management School et il est ancien membre du conseil général (« Algemene Raad ») de l'Antwerp Management School. Il est également ancien membre du Conseil de Surveillance d’Arkea Direct Bank. Il a également été membre du conseil d'Administration de KBC Groupe pendant six ans au nom du gouvernement flamand.

Le 29 novembre 2019, il a été nommé administrateur indépendant d’Almancora Société de gestion SA et président du comité audit. Depuis le 26 novembre 2021, il est président du conseil d'Administration. Paul Demyttenaere lui succédera dans cette fonction.

Paul Demyttenaere devient administrateur indépendant et président de KBC Ancora

À partir du 28 avril 2023, Paul Demyttenaere succède à Marc De Ceuster en tant qu’administrateur indépendant (administrateur C) et devient président du Conseil d’Administration d’Almancora Société de gestion.

Paul Demyttenaere (°1962) est ingénieur agronome et docteur en sciences agronomiques. Il a suivi la formation de Middelmanagement à la Vlerick Businessschool. Après plusieurs années en tant que chercheur à la faculté des sciences agronomiques de l’UGent, il a occupé diverses fonctions de management chez REO Veiling. Il y a été directeur général de 2008 à 2022. Il est Change Manager notamment chez Pork.be et Vives. Il a acquis une riche expérience administrative auprès de diverses entreprises, dont Cera et Euro Pool Group.

Issue du mouvement coopérateur, Mathilde Remy devient administratrice de Cera

Cinq administrateurs B de Cera siègent également en tant que représentants du mouvement coopérateur de Cera au Conseil d’Administration d’Almancora Société de gestion SA, l’administrateur statutaire de KBC Ancora. Jos Peeters termine son mandat d’administrateur et Mathilde Remy lui succède.

Mathilde Remy (°1991) est titulaire des diplômes de Bachelor in Economics and Management et de Master in Management Sciences – Social Entrepreneurship à HEC – Management School de l'Université de Liège Depuis mai 2019, elle travaille comme Sourcing et Masterdata Team Leader chez Newpharma. Depuis le 20 décembre 2019, elle est administratrice de Cera Société de gestion.





Franky Depickere, administrateur délégué et président du Comité de gestion journalière, commente : « Au nom du Conseil d’Administration et du management et en mon nom propre, je tiens à remercier chaleureusement Katelijn Callewaert en Jos Peeters pour leur engagement et leur contribution ces dernières années. La nomination de Marc De Ceuster comme administrateur délégué, de Paul Demyttenaere comme administrateur indépendant et de Mathilde Remy comme administrateur B assure une excellente succession et Cera et KBC Ancora pourront continuer à jouer pleinement leur rôle au sein de KBC Groupe. »

KBC Ancora est une société cotée en bourse qui détient 18,6 % des actions de KBC Groupe et qui assure, avec Cera, MRBB et les Autres Actionnaires Stables, la stabilité du sociétariat et le développement de KBC Groupe. Ces actionnaires de référence de KBC Groupe ont conclu à cet effet un pacte d'actionnaires.

Calendrier financier :

1er septembre 2023 (17.40 CEST) Communiqué annuel exercice 2022/2023

26 septembre 2023 (17.40 CEST) Rapport annuel 2022/2023 disponible

27 octobre 2023 Assemblée générale et Assemblée générale extraordinaire

