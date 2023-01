Informations réglementées, Leuven, 27 janvier 2023 (17.40 CET)

Rapport financier semestriel 2022/2023

Au cours de la première moitié de l’exercice 2022/2023, KBC Ancora a affiché un bénéfice de 71,3 millions d’euros, contre un bénéfice de 223,9 millions d’euros pour la même période de l’exercice précédent. La différence est principalement due au fait que KBC Groupe, conformément à sa politique de dividende, a distribué en novembre 2022 un dividende intérimaire de 1,0 euro par action KBC Groupe pour l’exercice 2022 en cours. L’année précédente, KBC Groupe avait décidé de distribuer en novembre 2021 tant un dividende intérimaire de 1,0 euro par action pour l’exercice 2021 qu’un dividende supplémentaire de 2,0 euros par action pour l’exercice 2020.

Données financières abrégées et commentaire 1

Résultats des 6 premiers mois de l’exercice 2022/2023

1S exercice



(x 000 EUR) 2022/2023 p.a.

(en euros) 1S exercice





(x 000 EUR) 2021/2022



p.a.

(en euros) Produits 77.523 0,99 232.576 2,97 Produits d’exploitation 7 0,00 27 0,00 Produits financiers récurrents

Dividendes provenant des immobilisations financières

77.516 0,99 232.549 2,97 Charges -6.214 -0,08 -8.667 -0,11 Charges d’exploitation -1.578 -0,02 -1.733 -0,02 Charges financières -4.636 -0,06 -6.934 -0,09 Résultat après impôts 71.309 0,91 223.910 2,86 Dividende intérimaire distribué 0 0,00 180.093 2,30 Nombre d’actions émises* 78.301.314 78.301.314 Nombre d’actions donnant droit à des dividendes à la date du bilan 77.350.759 78.184.128

* Il n’y a pas d’instruments pouvant entraîner une dilution.

KBC Ancora a affiché au cours des six premiers mois de l’exercice en cours un bénéfice de 71,3 millions d’euros, soit 0,91 euro par action, venant d’un bénéfice de 223,9 millions d’euros pour la même période de l’exercice précédent.

Les produits se composaient principalement de dividendes provenant de la participation dans KBC Groupe (77,5 millions d’euros). Les charges se composaient principalement des charges d’intérêts des dettes (4,6 millions d’euros), des charges opérationnelles (1,3 million d’euros) et de la taxe sur les comptes-titres (0,3 million d’euros).

Bilan au 31.12.2022

(x 000 EUR) 31.12.2022 *30.06.2022 TOTAL DU BILAN 3.756.143 3.680.265 Actif Immobilisations 3.599.979 3.599.979 Actifs circulants 156.164 80.287 Passif Capitaux propres 3.507.628 3.436.319 Apport 2.021.871 2.021.871 Réserves indisponibles 1.312.315 1.282.494 Réserves disponibles 101.890 131.711 Résultat reporté 243 243 Résultat de la période 71.309 N.A. Dettes 248.515 243.947 Dettes > 1 an 243.000 243.000 Dettes < 1 an 222 190 Comptes de régularisation 5.294 756

* Le bilan au 30.06.2022 est un bilan après traitement du résultat.

Au 31.12.2022, le total du bilan s’élevait à 3,8 milliards d’euros, soit 75,9 millions d’euros de plus qu’à la fin de l’exercice 2021/2022.

Le nombre d’actions KBC Groupe détenues par KBC Ancora est resté identique à 77.516.380. La valeur comptable de ces actions s’élève à (la valeur comptable historique de) 46,44 euros par action. Le cours boursier de l’action KBC Groupe s’établissait à 60,08 euros au 31.12.2022 et la valeur comptable en capitaux propres IFRS s’établissait à 44,5 euros par action KBC Groupe au 30.09.2022.

Les actifs circulants ont augmenté de 75,9 millions d’euros. Cette augmentation a été déterminée, d’une part, par une augmentation des actions propres rachetées de 29,8 millions d’euros à 34,2 millions d’euros et, d’autre part, par une augmentation des liquidités de 46,1 millions d’euros à 122,0 millions d’euros.

Les fonds propres ont augmenté de 71,3 millions d’euros, un montant qui correspond au résultat des six premiers mois de l’exercice en cours. En conséquence de l’évolution du programme de rachat, un montant de 29,8 millions d’euros a été transféré des réserves disponibles vers une réserve indisponible pour actions propres. Les dettes ont augmenté de 4,6 millions d’euros, principalement sous l’effet de la comptabilisation au prorata des charges d’intérêts au cours des six premiers mois de l’exercice.

Rapport intermédiaire relatif aux 6 premiers mois de l’exercice en cours 2022/2023

Commentaire des six premiers mois de l’exercice 2022/2023

Résultat des six premiers mois de l’exercice 2022/2023

KBC Ancora a affiché au cours des six premiers mois de l’exercice en cours un bénéfice de 71,3 millions d’euros, venant d’un bénéfice de 223,9 millions d’euros pour la même période de l’exercice précédent.

Ce résultat a été influencé principalement par les éléments suivants :

un dividende intérimaire de 1,00 euro par action KBC Groupe pour l’exercice 2022. Au cours de la même période de l’exercice précédent, KBC Groupe a distribué 1,00 euro par action KBC Groupe pour l’exercice 2021 et un dividende supplémentaire de 2,00 euros par action KBC Groupe pour l’exercice 2020.

les charges d’intérêts à concurrence de 4,6 millions d’euros, soit 2,4 millions d’euros de moins que durant la même période l’année dernière, étant donné que 100 millions d’euros de crédits ont été remboursés en mai 2022.

les charges opérationnelles, qui s’élevaient à 1,6 million d’euros, soit 0,2 million d’euros de moins que durant la même période de l’exercice précédent. Les charges de fonctionnement ont porté principalement sur les coûts au sein de l’accord de partage des coûts avec Cera (1,0 million d’euros). Par ailleurs, les autres charges habituelles ont porté entre autres sur les frais de la cotation en Bourse et la gérance. Au premier semestre de l’exercice, 0,3 million d’euros de taxe était également dû sur les comptes-titres.





Participation dans KBC Groupe, endettement net et valeur intrinsèque

Le nombre d’actions KBC Groupe en portefeuille est resté inchangé au cours des six derniers mois (77.516.380 actions KBC Groupe).

Dans le cadre du programme de rachat d’actions propres (montant total de 50 millions d’euros) initié le 10 juin 2022, KBC Ancora a acheté 833.369 actions KBC Ancora en bourse au cours du premier semestre de l’exercice, pour un montant total de 29,8 millions d’euros. À la fin de l’année 2022, KBC Ancora avait racheté au total 950.555 actions propres pour un montant total de 34,2 millions d’euros.

La valeur intrinsèque d’une action KBC Ancora correspond à 1,002 fois2 le cours de l’action KBC Groupe, moins la dette nette3 par action. Au 31.12.2022, la dette nette de KBC Ancora s’établissait à 1,64 euro par action.

Sur la base du cours boursier de l’action KBC Groupe le 31.12.2022 (60,08 euros), la valeur intrinsèque d’une action KBC Ancora s’établissait à 58,57 euros et le cours de l’action KBC Ancora (42,12 euros) affichait une décote de 28,1% par rapport à la valeur intrinsèque.

Les graphiques ci-dessous reflètent l’évolution des cours boursiers de KBC Groupe et de KBC Ancora ainsi que de la décote de l’action KBC Ancora par rapport à sa valeur intrinsèque.

Évolution des cours boursiers de KBC Groupe et de

KBC Ancora (janvier – décembre 2022) Évolution de la décote de l’action KBC Ancora par rapport à sa valeur intrinsèque (janvier – décembre 2022)

Nominations chez l’administrateur statutaire, Almancora Société de gestion

Franky Depickere a été à nouveau nommé en novembre 2022 en tant qu’administrateur A (« administrateur exécutif ») du Conseil d’Administration d’Almancora Société de gestion, administrateur statutaire de KBC Ancora.

Description des principaux risques et incertitudes pour les mois restants de l’exercice en cours

Certains facteurs de risques peuvent avoir un impact sur la valeur de l’actif de KBC Ancora et sur la possibilité de distribuer un dividende. Nous renvoyons à ce sujet à la description des risques dans le dernier rapport annuel (p. 19).

Sauf circonstances imprévues, le programme de rachat d’actions propres en cours sera finalisé au cours du deuxième semestre de l’exercice 2022/2023. Cela implique un investissement supplémentaire de 15,8 millions d’euros.

Au cours du second semestre de l’exercice en cours (2022/2023), les charges de KBC Ancora se composeront principalement des charges d’intérêts et des charges opérationnelles habituelles limitées. KBC Ancora estime le total des charges pour l’exercice 2022/2023 complet à environ 12,5 millions d’euros.

KBC Groupe a rapporté pour les neuf premiers mois de 2022 un résultat net de 2,05 milliards d’euros. KBC Groupe publiera son résultat pour l’ensemble de l’exercice 2022 le 9 février 2023.

En fonction notamment des décisions prises par KBC Groupe concernant l’éventuelle distribution, au premier semestre de 2023, d’un dividende de clôture pour l’exercice 2022, le Conseil d’Administration d’Almancora Société de gestion, administrateur statutaire de KBC Ancora, prendra fin mai 2023 une décision concernant un deuxième dividende intérimaire éventuel à distribuer en juin 2023 pour l’exercice 2022/2023, et ce, conformément à sa politique de dividende. KBC Ancora a l’intention, conformément à sa politique de dividende, de distribuer au titre de dividende (intérimaire) 90% de son résultat récurrent distribuable (c’est-à-dire après correction pour les éventuels résultats exceptionnels et après constitution obligatoire de la réserve légale).

Déclaration des personnes responsables

« Nous, membres du Conseil d’Administration d’Almancora Société de gestion, administrateur statutaire de KBC Ancora SA, déclarons conjointement par la présente que, à notre connaissance,

a) les données financières abrégées établies conformément au référentiel comptable applicable aux comptes annuels, donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de KBC Ancora,

b) le rapport annuel intermédiaire donne une image fidèle des principaux événements et des principales transactions avec des parties liées qui ont eu lieu au cours des six premiers mois de l’exercice, et de leur impact sur les données financières abrégées, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes pour les mois restants de l’exercice. »



Informations relatives au contrôle externe

Le commissaire a procédé à l’examen des données financières intermédiaires abrégées et du commentaire y afférent. Son rapport est repris in extenso en annexe.

---------------------------------

KBC Ancora est une société cotée en bourse qui détient 18,6 % des actions de KBC Groupe et qui assure, avec Cera, MRBB et les Autres Actionnaires de Référence, la stabilité de l’actionnariat et le développement de KBC Groupe. Ces actionnaires de référence de KBC Groupe ont conclu à cet effet un pacte d’actionnaires.

Calendrier financier :

01 septembre 2023 (17.40 CEST) Communiqué annuel exercice 2022/2023

26 septembre 2023 (17.40 CEST) Rapport annuel 2022/2023 disponible

27 octobre 2023 Assemblée Générale

Ce communiqué de presse est disponible en français, en anglais et en néerlandais sur le site www.kbcancora.be.

KBC Ancora Investor Relations & Contacts presse : Jan Bergmans

tél.: +32 (0)16 27 96 72

e-mail : jan.bergmans@kbcancora.be ou mailbox@kbcancora.be



Annexe : bilan et compte de résultat avec chiffres comparatifs

(x 000 EUR) 31.12.2022 *30.06.2022 TOTAL DU BILAN 3.756.143 3.680.265 Actif Immobilisations 3.599.979 3.599.979 Immobilisations financières 3.599.979 3.599.979 Entreprises avec lesquelles il existe un

lien de participation 3.599.979 3.599.979 Participations 3.599.979 3.599.979 Actifs circulants 156.164 80.287 Créances à un an au plus 2 6 Créances commerciales 2 6 Placements de trésorerie 34.157 4.336 Actions propres 34.157 4.336. Valeurs disponibles 122.004 75.939 Comptes de régularisation 1 5 Passif Capitaux propres 3.507.628 3.436.319 Apport 2.021.871 2.021.871 Capital souscrit 2.021.871 2.021.871 Réserves 1.414.205 1.414.205 Réserves indisponibles 1.312.315 1.282.494 Réserve légale 141.900. 141.900. Réserves indisponibles pour actions

propres 34.157 4.336. Autres réserves indisponibles 1.136.257 1.136.257 Réserves disponibles 101.890 131.711 Résultat reporté 243 243 Bénéfice/perte de la période 71.309 N.A. Dettes 248.515 243.947 Dettes > 1 an 243.000 243.000 Dettes financières 243.000 243.000 Établissements de crédit 243.000 243.000 Dettes < 1 an 222 190 Dettes commerciales 151 155 Fournisseurs 151 155 Autres dettes 70 35 Comptes de régularisation 5.294 756

* Le bilan au 30.06.2022 est un bilan après traitement du résultat.

(x 000 EUR) 01.07.2022-31.12.2022 01.07.2021-31.12.2021 Produits d’exploitation 7 27 Autres produits d’exploitation 7 27 Charges d’exploitation 1.578 1.733 Services et biens divers 1.273 1.332 Autres charges d’exploitation 305 400 Résultat d’exploitation -1.571 -1.705 Produits financiers 77.516 232.549 Produits financiers récurrents 77.516 232.549 Produits des immobilisations financières 77.516 232.549 Charges financières 4.636 6.934 Charges financières récurrentes 4.636 6.934 Charges des dettes 4.582 6.934 Autres charges financières 54 0 Résultat financier 72.880 225.615 Bénéfices (pertes) avant impôts 71.309 223.910 Bénéfices (pertes) après impôts 71.309 223.910



Rapport du commissaire au conseil d’administration de KBC Ancora SA sur l’examen de l’information financière intermédiaire résumée pour la période de 6 mois close le 31 décembre 2022

TRADUCTION LIBRE D’UN RAPPORT DONT L’ORIGINAL A ÉTÉ PRÉPARE EN NÉERLANDAIS

Introduction

Nous avons effectué l'examen limité du rapport financier semestriel 2022/2023, qui contient le bilan résumé de KBC Ancora SA, le compte de résultats résumé ainsi que des notes explicatives concernant ces comptes (« l’information financière intermédiaire résumée »). Le conseil d’administration est responsable de l'établissement et de la présentation de cette information financière intermédiaire résumée selon le référentiel comptable applicable en Belgique pour les états financiers intermédiaires. Notre responsabilité est d'exprimer une conclusion sur cette information financière intermédiaire résumée sur la base de notre examen limité.

Etendue de l'examen limité

Nous avons effectué notre examen limité selon la norme ISRE 2410 "Examen limité d'informations financières intermédiaires effectué par l'auditeur indépendant de l'entité. L’examen limité d'une information financière intermédiaire résumée consiste en des demandes d'informations, principalement auprès des personnes responsables des questions financières et comptables et dans la mise en œuvre de procédures analytiques et d'autres procédures d'examen limité. L'étendue d'un examen limité est considérablement plus restreinte que celle d'un audit effectué selon les normes internationales d’audit (ISA) et ne nous permet donc pas d'obtenir l'assurance que nous avons relevé tous les éléments significatifs qu'un audit aurait permis d'identifier. En conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion d’audit.

Conclusion

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que l'information financière intermédiaire résumée ci-jointe pour la période de 6 mois close le 31 décembre 2022 n'a pas été établie, dans tous ses aspects significatifs conformément au référentiel applicable en Belgique pour l’information financière intermédiaire résumée.

Zaventem, le 27 janvier 2023

KPMG Réviseurs d’Entreprises

Commissaire

représentée par

Kenneth Vermeire

Réviseur d’entreprises

1 KBC Ancora rapporte selon les normes comptables belges (Belgian GAAP).

Pour le bilan et le compte de résultat : voir l’annexe.

2 Nombre d’actions KBC Groupe en portefeuille/(nombre d’actions émises – nombre d’actions rachetées) = 77.516.380/(78.301.314 – 950.555) = 1,002.

3 L’endettement net s’entend aux fins des présentes comme le total des dettes, diminué du total des actifs, hors immobilisations financières et actions propres.

