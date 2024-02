KBC Corporation Ltd est une société principalement engagée dans la recherche, le développement, la production et la vente de matériaux composites à matrice de carbone. Les principaux produits de la société sont des produits monocristallins de série pour les fours de tirage à zone chaude, notamment des creusets, des réflecteurs, des écrans, des éléments chauffants et des fixations. L'entreprise est également impliquée dans la fabrication de produits utilisés pour les zones chaudes des fours à lingots de poly-silicium, le traitement thermique sous vide et d'autres domaines. Les produits de l'entreprise sont principalement utilisés dans le domaine de la fabrication de silicium cristallin photovoltaïque.

Secteur Machines et équipements industriels