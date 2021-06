KBC Groupe : EveryoneINVESTED figure dans la liste WealthTech100

Mercredi 9 juin 2021 - everyoneINVESTED, qui, à peine un an après sa création, a été inclus dans la célèbre liste WealthTech100 des entreprises les plus innovantes du monde, franchit une nouvelle étape importante dans sa mission visant à inciter tout le monde à investir.

Le WEALTHTECH100 est une liste annuelle des 100 entreprises Wealth Tech les plus innovantes au monde, établie par un panel d'experts et d'analystes de plus de 1 000 entreprises. everyone INVESTED apporte des composants technologiques aux gestionnaires de patrimoine professionnels et aux institutions financières, en s'appuyant sur son expertise en économie comportementale, pour rendre l'investissement numérique plus accessible. Elle se concentre sur la détermination des préférences des investisseurs et l'ancrage de l'épargne aux investissements, chaque fois de manière explicite par le biais de canaux numériques tels que les applications bancaires mobiles et donc sans encouragement humain. L'application numérique permettant de déterminer les préférences des investisseurs a été lancée l'année dernière en partenariat avec Objectway.

Aujourd'hui, everyoneINVESTED annonce des partenariats avec Fincite et Prometeia pour l'ancrage numérique de l'épargne en Allemagne et en Italie respectivement. Au niveau européen, ce sont les pays qui ont les volumes d'épargne les plus élevés. Les deux partenaires sont fortement ancrés dans le paysage financier de leur marché d'origine et offrent une expertise complémentaire en tant qu'intégrateurs de technologie dans les applications bancaires mobiles.

everyoneINVESTED développe pour les gestionnaires d'actifs et les institutions financières des logiciels et des applications qui contribuent à la numérisation des processus d'investissement et réduisent ainsi le pas vers l'investissement numérique. Parmi les exemples, citons :

The Profiler : une application numérique pour le profilage des investisseurs qui a été distribuée au niveau international en collaboration avec Objectway. Cette application permet d'obtenir de meilleurs profils d'investisseurs pour les institutions financières grâce à une méthode quantitative scientifiquement étayée qui améliore le questionnaire traditionnel. Il permet également d'obtenir davantage de profils d'investisseurs, car un plus grand nombre d'utilisateurs réussissent le processus interactif de profilage des investisseurs. En tant que composant technologique, The Profiler est modulaire. Cela signifie que des modules supplémentaires peuvent facilement être ajoutés (par exemple, en réponse à une nouvelle législation concernant les préférences en matière de durabilité) ou peuvent être proposés et stockés de manière échelonnée (par exemple, afin de construire progressivement une identité numérique hyper personnalisée basée sur les préférences en matière d'investissement).

The Conversion Engine : une application qui initie les épargnants à l'investissement numérique de manière innovante. L'application est intégrée aux canaux de vente numériques des institutions financières, comme leur application bancaire mobile, et génère un flux numérique de l'épargne à l'investissement. Le moteur de conversion sera proposé par everyoneINVESTED en partenariat avec Fincite et Prometeia aux institutions financières et aux gestionnaires d'actifs en Allemagne et en Italie respectivement.

Outre ces solutions que KBC utilise également elle-même, everyoneINVESTED propose également des composants numériques qui permettent aux investisseurs de rester investis. Par ailleurs, everyoneINVESTED continue à étendre son propre réseau commercial et à développer des applications spécifiques à la demande de contreparties professionnelles.

Peter Andronov, administrateur délégué de la division Marchés internationaux du groupe KBC, est fier de cette reconnaissance pour everyoneINVESTED : 'L'innovation est l'une des forces motrices de notre groupe. C'est pourquoi la présence de everyoneINVESTED sur la liste WealthTech100 est si pertinente. En effet, FinTech Global nous catalogue ainsi parmi les fournisseurs les plus innovants en 2021 de solutions technologiques aux défis et opportunités que la transformation numérique pose aux institutions financières. Dans toutes les entités du groupe KBC, les employés prennent des initiatives pour lancer des idées innovantes, les mettre au défi et les développer pour en faire des outils puissants qui soutiennent nos clients et KBC et leur permettent de faire un pas de plus dans le monde numérique. Ils sont encouragés dans cette voie par nos valeurs d'entreprise, qui leur offrent la possibilité de prendre eux-mêmes des mesures innovantes. everyoneINVESTED en est une illustration claire. L'expérience et l'expertise qu'ils réunissent aujourd'hui ne profitent pas seulement à KBC et à ses parties prenantes, mais aussi à la communauté des investisseurs dans son ensemble, et ce ailleurs dans le monde également.'

Jurgen Vandenbroucke, directeur de la gestion quotidienne chez everyoneINVESTED, explique le partenariat avec Fincite et Prometeia : 'La grande volatilité des marchés financiers de ces dernières années et la persistance d'un environnement de taux d'intérêt bas font que les volumes d'épargne privée continuent de croître en Belgique et à l'étranger. Pour de nombreuses institutions financières et de nombreux gestionnaires d'actifs, cela représente une opportunité d'intégrer ces dépôts dans des produits d'investissement. everyoneINVESTED peut les aider à le faire en leur fournissant des solutions wealth tech spécialisées et prêtes à l'emploi qu'ils peuvent pleinement intégrer dans leurs propres offres de produits. Grâce au moteur de conversion de everyoneINVESTED, ils peuvent attirer les épargnants fortunés par un moyen rapide et numérique et, grâce à un processus automatisé basé sur les connaissances comportementales, les inciter à convertir une partie de leur volume d'épargne en produits d'investissement. Cela crée une situation gagnant-gagnant : ils peuvent diversifier leurs revenus et les investisseurs voient se présenter une opportunité d'investissement accessible pour une partie de leur épargne. À son tour, l'amélioration du profil des investisseurs basée sur The Profiler permet aux institutions financières de fournir des conseils plus personnalisés et de construire ainsi une relation à long terme avec l'investisseur.'

Note aux rédacteurs

A propos de everyoneINVESTED (www.everyoneinvested.com )

Fin mars 2020, KBC Asset Management a regroupé son expertise en matière d'applications d'investissement numériques au sein d'une nouvelle société distincte, everyoneINVESTED. Au cours des dernières années, KBC Asset Management a acquis une grande connaissance et une grande expérience de l'enrichissement du processus d'investissement par les idées de l'économie comportementale. Cela a donné lieu à des innovations dans le domaine du profilage des investisseurs, du positionnement des produits d'investissement et de la construction de portefeuilles d'investissement personnalisés. everyoneINVESTED met ce savoir-faire et ces applications d'investissement numérique directement à la disposition des gestionnaires d'actifs professionnels, des courtiers et des grands fournisseurs de produits d'investissement en dehors des marchés d'origine du groupe KBC.

À propos de Fincite (www.fincite.de/en/)

Fincite est un éditeur de logiciels fintech et l'une des entreprises à la croissance la plus rapide en Allemagne. Fincite permet aux banques de détail, aux banques privées et aux assureurs d'offrir à leurs clients des services d'investissement numériques ou axés sur le numérique, le tout grâce à un seul logiciel intégré de manière transparente dans leurs processus, canaux et architectures actuels. Fincite compte dans sa clientèle de grandes banques comme la Deutsche Bank et ABN Amro.

A propos de Prometeia (www.prometeia.com)

Prometeia a été fondé en 1974 à Bologne (Italie) en tant qu'institut de recherche économique indépendant. Depuis 1981, elle offre des services d'analyse aux entreprises et aux intermédiaires financiers. Depuis les années 1990, l'accent a été mis sur la recherche, le conseil et le développement de logiciels, faisant de Prometeia un leader dans le domaine de l'analyse des risques et des solutions de gestion d'actifs, ainsi que des services pour les investisseurs institutionnels. En Italie, Prometeia fournit des services à chacune des 15 plus grandes banques et à 80 % des réseaux de conseillers financiers, entre autres.

À propos d'Objectway (www.objectway.com)

Forte de 30 ans d'expertise dans la fourniture de technologies et de services pour la gestion de patrimoine et la gestion d'actifs, Objectway permet à ses clients de relever leurs défis futurs tout en obtenant de solides performances aujourd'hui. Objectway est l'un des 100 premiers fournisseurs mondiaux de fintech (classement IDC) ; il compte parmi ses clients plus de 200 grands gestionnaires d'actifs, banques, gestionnaires de patrimoine, gestionnaires de fonds, assureurs et fournisseurs d'externalisation dans plus de 15 pays. Objectway aide environ 100 000 professionnels de l'investissement à gérer plus de 1 000 milliards de livres sterling d'actifs. Objectway opère depuis des bureaux en Italie, au Royaume-Uni, en Irlande et en Belgique et sert des clients sur 4 continents.

Lire la suite