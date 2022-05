Communiqué de presse

Hors séance boursière – Information réglementée*

Bruxelles, 12 mai 2022 (07.00 heures CEST)

KBC Groupe : Bénéfice de 458 millions d'euros au premier trimestre

‘Juste au moment où les appréhensions liées à la pandémie commençaient à se dissiper dans certains pays sur fond de levée progressive des mesures sanitaires, la Russie a envahi l'Ukraine en février. La tragédie qui se déroule en Ukraine a causé d'effroyables souffrances et nous exprimons notre sincère solidarité avec toutes les victimes du conflit, qu'il s'agisse de celles dans la région ou du grand nombre de réfugiés accueillis dans divers pays d'Europe.

Cette invasion brutale crée des ondes de choc dans toute l'économie mondiale. Notre exposition directe à l'Ukraine, au Bélarus et à la Russie (une exposition principalement commerciale d'environ 55 millions d'euros) est assez limitée, mais nous surveillons de très près les répercussions macroéconomiques indirectes, telles que l'effet des prix élevés du gaz et du pétrole sur l'inflation et la croissance économique, ainsi que les retombées pour nous, nos contreparties et nos clients, tant sur le plan financier qu'opérationnel, et nous accordons une attention particulière aux menaces entourant la sécurité de l'information. À ce titre, nous avons décidé de provisionner un montant destiné à couvrir les risques géopolitiques et émergents (voir ci-dessous).

Même si notre attention reste bien entendu accaparée par la guerre qui se poursuit en Ukraine, nous avons continué à gérer nos affaires courantes, mais aussi à progresser vers la réalisation de nos divers objectifs stratégiques. Ainsi, début février, nous avons pu finaliser la vente de la quasi-totalité du portefeuille de crédits hypothécaires non performants de KBC Bank Ireland. En ce qui concerne la durabilité, nous avons encore progressé, notamment en réalisant notre objectif de lancer de manière systématique des fonds d'investissement responsable sur tous nos marchés clés, avec le déploiement récent de ces solutions en Bulgarie. Nous vous invitons également à prendre connaissance de notre approche de la durabilité, de nos réalisations et de nos engagements en la matière dans notre Sustainability Report 2021, publié début avril et disponible sur www.kbc.com. S'agissant des nouvelles initiatives dans le domaine de la transformation numérique, il convient de mentionner que nous avons franchi une première étape vers la commercialisation de notre portefeuille interne d'applications d'intelligence artificielle, avec le lancement par notre filiale fintech DISCAI d'une application d'intelligence artificielle conçue pour lutter contre le blanchiment de capitaux. DISCAI adoptera une approche de mise sur le marché progressive et collaborera avec des partenaires pour assurer la distribution et l'intégration de ces applications.

En ce qui concerne nos résultats financiers, l'année a très bien démarré, avec l'enregistrement d'un bénéfice net de 458 millions d’euros pour le trimestre sous revue. Il s'agit d'une excellente performance dans la mesure où la plus grande partie des taxes bancaires au titre de l'exercice entier sont comptabilisées, comme toujours, au premier trimestre. Les principaux éléments de revenu se sont tous bien comportés. Nos coûts sont restés sous contrôle et incluent une prime extraordinaire récompensant notre personnel pour les très bons résultats 2021 réalisés en dépit des difficultés liées au coronavirus. Nous avons également été en mesure d’enregistrer une modeste reprise nette des réductions de valeur sur crédits au cours du trimestre sous revue, car le montant que nous avons mis de côté pour couvrir les risques géopolitiques et émergents a été plus que compensé par la combinaison d'une reprise d'une grande partie des réductions de valeur antérieurement comptabilisées pour la crise du coronavirus et de reprises nettes dans le cadre d'autres dossiers individuels. En conséquence, nos réserves combinées au titre de la crise du coronavirus et des risques géopolitiques et émergents se montent désormais à 273 millions d’euros. Notre solvabilité est restée très solide, avec un ratio common equity de 15,3% à pleine charge, et notre position de liquidité excellente, comme en témoignent un ratio NSFR de 149% et un ratio LCR de 162%. Comme annoncé précédemment, nous verserons ce jour un dividende final brut de 7,6 euros par action, de sorte que le dividende brut total sera porté à 10,6 euros par action.

Ces dernières années ont également démontré que, même dans un contexte de défis persistants, nous pouvons nous appuyer sur nos fondamentaux solides et nos décisions stratégiques passées et, plus important encore peut-être, sur la confiance que nous accordent nos clients, nos employés, nos actionnaires et les autres parties prenantes. Pour tout cela, je voudrais vous adresser mes remerciements les plus sincères.’

Johan Thijs

Chief Executive Officer

