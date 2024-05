‘Nous avons enregistré un bénéfice net de 506 millions d’euros au premier trimestre 2024. Par rapport au résultat du trimestre précédent, nos revenus totaux ont bénéficié de plusieurs facteurs, notamment la hausse des revenus nets d’intérêts, des revenus nets de commissions et des revenus des activités d’assurance, bien que ceux-ci aient été partiellement compensés par la baisse des revenus de dividendes et des revenus à la juste valeur et liés au trading. Les coûts se sont inscrits en hausse, dans la mesure où l’essentiel des taxes bancaires et d’assurance au titre de l'exercice entier sont comptabilisées, comme toujours, au premier trimestre. Abstraction faite des taxes bancaires et d’assurance, les coûts ont en réalité diminué de 9% par rapport au trimestre précédent et de 1% en rythme annuel. Les réductions de valeur ont elles aussi diminué considérablement, puisque le trimestre précédent avait comporté une importante réduction de valeur non récurrente sur goodwill.

Le développement de notre portefeuille de crédits s'est poursuivi, avec une croissance de 1% en rythme trimestriel et de 4% par rapport à il y a un an, et une progression dans chacun des marchés clés du groupe. Les dépôts de la clientèle se sont accrus de 1% par rapport au trimestre précédent et en glissement annuel, malgré les sorties de dépôts provoquées par l'émission du bon d'État destiné aux particuliers en Belgique au début du mois de septembre 2023.

Nous avons toujours été à la pointe des nouveaux développements numériques, l'exemple le plus visible étant notre assistant numérique personnel Kate, que nous développons en permanence dans le but d'assurer un confort maximal à nos clients. À ce jour, environ 4,5 millions de clients ont déjà fait appel à Kate, ce qui représente une augmentation de plus de 40% par rapport à il y a un an. En outre, la proportion des demandes résolues de manière totalement autonome par Kate continue de s'améliorer et s'élève désormais à 65% en Belgique et en République tchèque, contre 57% et 54% respectivement il y a un an.

En ce qui concerne notre programme de rachat d'actions en cours de 1,3 milliard d'euros, nous avions, à la fin du mois d’avril 2024, déjà racheté environ 15,3 millions d'actions pour un montant total de quelque 0,9 milliard d'euros. Le programme devrait se poursuivre jusqu'au 31 juillet 2024.

Le 15 mai 2024, nous avons versé un dividende final de 3,15 euros par action, portant ainsi le dividende total à 4,15 euros par action pour l’exercice 2023. Conformément au plan d'affectation du capital annoncé pour l’exercice 2023, le Conseil d’administration a également décidé de distribuer le capital excédentaire au-delà du ratio common equity à pleine charge de 15% (autour de 280 millions d'euros), en procédant au versement d’un dividende intérimaire extraordinaire de 0,70 euro par action à la date du 29 mai 2024.

Nous conservons une très bonne solvabilité, avec un ratio common equity à pleine charge de 14,9% à fin mars 2024 (qui intègre déjà pleinement l'effet du programme de rachat d'actions en cours de 1,3 milliard d'euros et le dividende intérimaire extraordinaire de 0,70 euro par action). Abstraction faite du dividende intérimaire extraordinaire, notre ratio common equity aurait été de 15,2%. Notre liquidité est restée elle aussi très solide, avec un ratio LCR de 162% et un ratio NSFR de 139%.

Pour finir, je tiens à remercier expressément l’ensemble de nos clients, collaborateurs, actionnaires et toutes les autres parties prenantes pour leur confiance et leur soutien. Plus que toute autre chose, cette confiance et ce soutien sont et restent la clé de la réussite de notre groupe, aujourd'hui et demain.’

Johan Thijs

Chief Executive Officer

