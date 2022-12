KBC Groupe : Le groupe KBC obtient l'excellente note "A" pour sa communication transparente sur le climat.

Mardi 13 décembre 2022 - Le CDP (Carbon Disclosure Project), une organisation internationale à but non lucratif, lance une enquête annuelle sur les efforts des entreprises en matière de changement climatique. À l'échelle mondiale, le CDP est reconnu comme la référence en matière de rapports environnementaux transparents pour les grandes entreprises, les villes et les investisseurs.

Sur la base du questionnaire CDP 2022 sur le changement climatique, le groupe KBC est aujourd'hui l'une des rares entreprises et le seul groupe financier belge à avoir obtenu le label "A". Près de 15 000 entreprises ont été évaluées. Seules 283 entreprises (dont 156 en Europe et 4 en Belgique) ont reçu ce label pour leur communication sur le climat.

Le CDP utilise une méthodologie détaillée et indépendante pour évaluer ces entreprises, en leur attribuant une note de A à D sur la base de la transparence, de la prise de conscience et de la gestion des risques environnementaux et de la démonstration des meilleures pratiques, comme la fixation d'objectifs environnementaux ambitieux et significatifs. Les entreprises qui ne fournissent aucune information ou des informations insuffisantes se voient attribuer un F.

Johan Thijs, CEO de KBC Groupe, est très satisfait : "Je suis extrêmement fier que nous ayons obtenu ce label 'A'. Cela signifie que notre communication transparente et soutenue sur nos efforts en matière de climat porte ses fruits. En rendant compte chaque année de nos objectifs et de notre vision en matière de climat, ainsi que de nos efforts et résultats en matière d'environnement, nous contribuons à une transition mondiale durable. Nous sommes attentifs à l'environnement depuis 1970, avec la création de la Stichting Leefmilieu, mais depuis 2012, la durabilité - et donc la lutte contre le changement climatique - fait partie de la stratégie de notre groupe. Notre département de développement durable est totalement intégré dans notre modèle d'entreprise et dans la manière dont nous atteignons nos objectifs de durabilité."

Filip Ferrante, directeur Corporate Sustainability KBC Groupe, ajoute : "Nous publions sur la durabilité à différents niveaux, en nous adressant à une variété de parties prenantes. Notre rapport sur le développement durable et notre rapport sur le climat sont essentiels dans notre communication. Le rapport sur le développement durable donne un aperçu de nos progrès en matière de durabilité, de la valeur que nous créons pour nos parties prenantes et de la manière dont nous gérons nos impacts à court et à long terme dans la chaîne de valeur. Le rapport sur le climat présente notre vision du climat à l'échelle du groupe et nos ambitions pour les années à venir en matière de prêts et de gestion d'actifs. Dans ce rapport, nous avons fixé de nouveaux objectifs ambitieux concernant l'impact climatique de notre portefeuille de prêts et de nos activités de gestion d'actifs. La reconnaissance internationale que nous recevons de la part du CDP vient donc couronner la cohérence et la constance de nos rapports sur la durabilité."

