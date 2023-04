KBC Groupe : Les clients de KBC peuvent s'inscrire à un nouvel achat groupé d'énergie en partenariat avec iChoosr

commente l'initiative: 'La flambée des prix de l'énergie l'an dernier a favorisé l'émergence d'un consommateur beaucoup plus conscient et plus attentif. Nous constatons en effet que nos clients utilisent beaucoup plus les différents outils tels que Monenergie, l'Aperçu énergie et le Baromètre de l'énergie, que nous leur proposons dans KBC Mobile et qui les aident à avoir une consommation d'énergie économe et efficace et à gagner ainsi du temps et de l'argent.. Le fait que le client puisse effectuer sa demande entièrement avec KBC Mobile et Kate n'y est certainement pas étranger. Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau compter sur iChoosr pour cet achat groupé afin de garantir une offre compétitive et un processus d'inscription fluide aux clients. Et ce, non seulement à nos clients, mais aussi aux clients de la plateformeet aux clients qui ne suivent que leurs assurances dans KBC Mobile'.Les clients de la plateforme sont des clients qui utilisent l'application KBC Mobile sans avoir de produit bancaire ou d'assurance KBC.

Comment s'inscrire facilement à l'achat groupé?

Le client s'inscrit à cet achat groupé en appuyant sur 'Offre' dans KBC Mobile. Le client clique alors sur la vignette 'Achat groupé d'énergie' ou demande simplement à Kate de s'en charger. Jusqu'au 9 mai, les clients pourront s'inscrire gratuitement et sans engagement à l'achat groupé d'énergie.

Le mercredi 10 mai, iChoosr organisera une vente aux enchères. Les fournisseurs d'énergie soumettront leur meilleure offre pour un contrat d'un an portant sur de l'électricité verte 100% belge et/ou du gaz.

Les inscrits recevront leur proposition personnalisée le 26 mai. Ils auront jusqu'au 26 juin pour accepter ou refuser la proposition. En cas d'acceptation, iChoosr réglera le transfert de fournisseur. ​

Ce nouvel achat groupé s'inscrit dans le droit fil des diverses solutions proposées par KBC à ses clients dans KBC Mobile pour les aider à économiser du temps et de l'argent en changeant facilement de fournisseur d'énergie, en suivant leur consommation d'énergie personnelle ou en évitant les pics de consommation en Belgique:

Le Baromètre de l'énergie (en collaboration avec Re.alto) affiche la consommation d'énergie en Belgique sur l'écran d'accueil de KBC Mobile: elle y est représentée à l'aide d'un diagramme en couleurs. Plus notre consommation totale augmente, plus le pointeur tend vers le rouge. En cliquant sur le Baromètre de l'énergie dans KBC Mobile, les clients voient un pronostic (sur une base horaire) de la consommation d'électricité prévue en Belgique ainsi que la part d'énergie solaire et éolienne disponible. KBC renforce ainsi la sensibilisation (collective) à notre gestion commune de l'énergie et aux possibilités d'éviter ensemble les pics de consommation.

Monenergie: les clients peuvent facilement et rapidement rechercher un autre fournisseur sur la base de leurs données de consommation. Cet outil leur permet également de régler le transfert.

Aperçu énergie: l'outil est disponible pour les clients possédant un compteur numérique ou analogique. Les clients de Fluvius ont une vue précise de leur consommation et apprennent ainsi à gérer les pics et les creux inattendus. Ils reçoivent également des conseils pour mieux économiser l'énergie.

Communiqué de presse.pdf203 KB