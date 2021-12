KBC Groupe : Les clients récompensent à nouveau KBC avec les Bank Awards de Guide-epargne.be

Guide-epargne.be décerne à KBC Bank les prix de la Meilleure banque et de la Meilleure banque digitale.

Bolero, la plateforme d'investissement en ligne de KBC, remporte le prix de la Meilleure banque d'investissement.

Dans une enquête menée auprès de ses lecteurs et des clients des banques, Guide-epargne.be sonde chaque année la satisfaction des clients envers leur banque.

Lors de cette cinquième édition, plus de 57 000 participants ont fait entendre leur voix.

L'appréciation évidente des électeurs de

l'offre étendue et la valeur ajoutée des services supplémentaires

la convivialité de KBC Mobile et KBC Touch

l'exhaustivité de l'app tant en termes d'informations que de services a été déterminante dans l'attribution des prix.

David Moucheron, CEO de KBC Belgique, se dit reconnaissant de cette marque de confiance: 'Nous remercions nos clients pour les trois Bank Awards de Guide-epargne.be.Nous y voyons l'appréciation sincère de la qualité de nos services et de notre engagement quotidien à toujours offrir à nos clients une expérience exceptionnelle. Grâce à nos applications digitales et à Kate, notre assistant numérique, nos clients peuvent régler leurs affaires bancaires et d'assurance quand ils en ont le temps, le soir depuis leur canapé ou le week-endavec KBC Live. Le personnel de nos agences est prêt

répondre aux questions plus complexes de nos clients ou à leur apporter son expertise à des moments clés. Ces prix sont un encouragement à poursuivre dans cette voie et à continuer à nous consacrer à servir et décharger encore mieux nos clients.'

Karin Van Hoecke, directrice de la transformation digitale et des données de KBC Belgique, ajoute: 'Nous devons avant tout cet excellent résultat à nos clients car ce sont eux qui nous ont placés en tête de ce classement. Notre mission consiste à proposer à nos clients une gestion digitale très facile de leurs opérations sur smartphone ou sur ordinateur, Kate, notre assistant numérique, étant disponible

tout moment pour les aider. Si Kate ne connaît pas encore la réponse, nos experts peuvent leur prodiguer des conseils personnalisés. Nous nous réjouissons du choix de nos clients et nous leur sommes reconnaissants. Les awards de la Meilleure banque et de la Meilleure banque digitale récompensent nos solutions conviviales et nos experts qui font la différence chaque jour. Ces prix viennent compléter celui de la Meilleure application au monde que SIA nous a décerné récemment. J'adresse mes remerciements aux nombreux collègues de KBC qui font en sorte que cela soit possible, jour après jour. Cette reconnaissance nous stimule et nous motive à poursuivre sur cette voie. '

Werner Eetezonne, CEO de Bolero, rejoint ses collègues: 'Nous sommes extrêmement fiers de cette récompense. Ce prix, décerné par nos clients et les fidèles utilisateurs de notre plateforme d'investissement en ligne, a énormément de valeur à nos yeux. Je tiens donc à les remercier expressément pour leur vote. En tant que leader du marché, Bolero a également su attirer de nombreux investisseurs jeunes et débutants ces dernières années. Pour aider l'ensemble de nos clients à tirer le meilleur parti de leurs investissements, nous leur fournissons des conseils en actions quotidiens, des thèmes et des opportunités d'investissement actuels, ainsi qu'un large éventail de formations et d'enseignements. Cette combinaison d'une plateforme d'investissement conviviale et d'un grand nombre de services et d'informations est clairement appréciée par nos investisseurs. Cette récompense est une motivation supplémentaire pour Bolero et tous ses collaborateurs, auxquels je souhaite dédier ce prix pour leur engagement quotidien maximal envers nos clients.'

